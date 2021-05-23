В поселке Новоселенгинск (Бурятия) открыли новую школу

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9 мая в поселке Новоселенгинск Селенгинского района состоялось торжественное открытие нового здания школы. Образовательное учреждение создано в соответствии с современными стандартами организации учебного процесса и может принимать 176 учеников в смену.

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Новоселенгинская школа относится к старейшим образовательным учреждениям республики, и ее история насчитывает 175 лет. Новое здание жители поселка ждали много лет. Старое деревянное помещение, где проходили уроки, было ветхим, и не позволяло организовать качественный учебный процесс.

© arigus.tv

В новом здании не только создали удобное, просторное пространство, но и установили новейшее цифровое оборудование. Благодаря такому оснащению, появилась возможность внедрять новые программы и дополнительного образования.

© arigus.tv