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Детские сады и школы

В поселке Новоселенгинск (Бурятия) открыли новую школу

 © arigus.tv

9 мая в поселке Новоселенгинск Селенгинского района состоялось торжественное открытие нового здания школы. Образовательное учреждение создано в соответствии с современными стандартами организации учебного процесса и может принимать 176 учеников в смену.

 © arigus.tv

Новоселенгинская школа относится к старейшим образовательным учреждениям республики, и ее история насчитывает 175 лет. Новое здание жители поселка ждали много лет. Старое деревянное помещение, где проходили уроки, было ветхим, и не позволяло организовать качественный учебный процесс.

 © arigus.tv

В новом здании не только создали удобное, просторное пространство, но и установили новейшее цифровое оборудование. Благодаря такому оснащению, появилась возможность внедрять новые программы и дополнительного образования.

 © arigus.tv
Источник: https://ulanude.bezformata.com/list...tii-otkrili-novuyu-shkolu/93949796/

новая школа, Бурятия, сельская жизнь
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