На севере Бурятии построили поликлинику

Поликлиника обслуживает более 8 тысяч жителей района. В посёлке Таксимо Муйского района открыли новую поликлинику.

Поликлиника построена в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. На её создание направлено более 130 миллионов рублей — средства федерального, республиканского бюджета и медицинской организации. Закуплено современное оборудование, здание новое — 1,5 тысячи квадратных метров, рассчитано на 250 посещений в смену.

Источник: www.baikal-daily.ru

