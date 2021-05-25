В Башкирии возродили производство стирального порошка

© glavarb.ru

25 мая на выставке «Газ. Нефть. Технологии — 2021», которая открылась в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» дан старт производству стиральных порошков «Эколь» в «Башкирской содовой компании».

Цех по выпуску синтетических моющих средств на производственном объединении «Сода» впервые начал работу в 1984 году. Стиральные порошки «Зифа», «Эколь», «Луч», а также детский гипоаллергенный порошок Tobbi Kids пользовались большим спросом у жителей республики. Однако производство не выдержало конкуренции с крупными зарубежными брендами, которые активно продвигали свои товары, вытесняя с рынка других производителей. В результате оборудование цеха простаивало долгие годы.

Объём инвестиций составил 275 млн рублей. Благодаря возрождению производства удалось создать 125 рабочих мест.

По словам генерального директора «БСК» Эдуарда Давыдова, в ближайшее время цех планирует выйти на проектную мощность 60 тысяч тонн синтетических моющих средств в год. Скоро популярные порошки «Зифа» и «Луч» появятся на прилавках магазинов Башкортостана. В планах — поставлять продукцию по всей России и в страны ближнего зарубежья.

© ufacitynews.ru