В Калининградской области открыт новый мост
В Черняховске Калининградской области построили новый мост через реку Инструч на автомобильной дороге «Большаково — Черняховск».
Объект построен рядом со старым аварийным путепроводом, предусматривающим одностороннее движение. Новое мостовое сооружение длиной 75,56 метров соответствует необходимым параметрам по грузоподъемности и габаритам, что значительно улучшило логистические возможности для предпринимателей. На объекте обустроены пешеходные тротуары, и установлено новое освещение. Стоимость контракта — 254,6 млн рублей.
Источник: https://gov39.ru/press/264377/
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