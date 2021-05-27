В Ангарске на заводе Роснефти начато производство технического жидкого кислорода
«Ангарская нефтехимическая компания», которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», начала производство нового продукта — жидкого кислорода технического. Потребителю отгружена первая партия продукции - более 20 тонн.
Работы по расширению продуктовой линейки АО «АНХК» инициированы в связи с возникшим спросом на данный вид продукции. Ранее кислород изготавливался только в газообразном виде.
Для выпуска нового вида продукта проведены работы по техническому перевооружению установки производства азота и кислорода: смонтирована дополнительная технологическая линия с новым оборудованием, в том числе коллектор налива жидкого кислорода и две емкости для накопления и хранения криогенных продуктов. Объем каждой ёмкости составляет 1,8 м3.
Технический кислород используется для работ с применением газовой сварки, резки
В настоящее время специалисты предприятия проводят работы, направленные на получение лицензии по производству ещё одного продукта — кислорода жидкого медицинского. Данный продукт находит широкое применение в профильных учреждениях в качестве лекарственного средства для поддержки органов дыхания. В жидком виде его планируют приобретать медицинские учреждения региона.
Кислород является продуктом разделения воздуха и производится методом глубокого холода. АНХК — единственный производитель этой продукции в жидком виде среди предприятий «Роснефти». С его появлением предприятие планирует расширить круг потребителей продукции.
Справка:
АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим предприятием Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.
Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 260 наименований, в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, бутиловые спирты, серную кислоту и др. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт.
Читайте также...
- Компания «Химсервис» начала производство маслобензостойких рукавов ПВХ в Иркутской области
- «Роснефть» приступила к освоению трудноизвлекаемых запасов Преображенского горизонта
- «Иркутская нефтяная компания» начала фактическое строительство крупного завода полимеров