Катамаран «Грифон» вышел на маршрут в Краснодарском крае

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Катамаран «Грифон», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), начал работу на новой линии между Новороссийском и Сочи.

Скоростной пассажирский катамаран «Грифон» вышел на регулярное обслуживание кругового маршрута компании «Водоход Экспресс» Новороссийск — Геленджик — Сочи. Первые рейсы прошли в штатном режиме, судно продемонстрировало свои высокие технические характеристики. Время в пути от Новороссийска до Геленджика составило один час, а путешествие из Геленджика до Сочи продлилось четыре часа, что примерно в два раза быстрее, чем поездка на автомобиле.

Пассажирский катамаран проекта 23290 «Грифон» — не имеющее аналогов в России судно. Его корпус изготовлен с применением композитных материалов. Это позволило увеличить прочность и снизить вес, в результате чего расход топлива значительно уменьшился. Кроме того, композитный корпус не подвержен коррозии, что существенно продлевает срок его эксплуатации.

Катамаран проекта 23290 предназначен для комфортабельной транспортировки 150 пассажиров. Длина судна — 25,7 м, ширина — 9,03 м, осадка — 1,5 м. Дальность плавания судна составляет 1000 км. Максимальная скорость — 29,5 узлов. Катамаран может эксплуатироваться при высоте волны 2 м (мореходность 4 балла).

«Грифон» не нуждается в специально оборудованных причалах и может быть ошвартован практически у любой пристани. Посадка и высадка пассажиров может производится как с носа судна, так и с кормы. Экипаж нового катамарана состоит всего из двух человек.