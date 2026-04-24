24 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК состоялась торжественная церемония закладки шестнадцатого морского тральщика проекта 12700 «Александрит». Приказом Главнокомандующего ВМФ будущему кораблю присвоено имя «Дмитрий Глухов» — в честь Героя Советского Союза, Командира 1-го дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота, участника обороны Севастополя Дмитрия Андреевича Глухова.

Проект 12700 разработан конструкторским бюро ОСК «Алмаз» для ВМФ России. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

По традиции к элементу килевого набора будущего тральщика прикрепили закладную доску с памятной информацией о дате и месте постройки, после чего секция заняла свое место на корпусе корабля.

Адмирал Владимир Воробьев от имени Главкома ВМФ поздравил корабелов и участников церемонии с важным событием и отметил: «Сегодня знаменательное событие для Военно-Морского Флота России, коллективов конструкторского бюро „Алмаз“ и Средне-Невского судостроительного завода. Мы даем старт строительству очередного, 16 в серии корабля проекта 12700, названного в честь моряка-черноморца, Героя Советского Союза Дмитрия Глухова. Строительство этих кораблей является прекрасным примером успешного симбиоза заказчика, проектанта и предприятия-строителя. Эксплуатация и боевое применение этих кораблей на флотах стали значительным шагом в повышении возможностей противоминной обороны».

В церемонии закладки приняли участие представители ОСК, Военно-Морского Флота и Администрации Санкт-Петербурга. Одним из почетных гостей стал правнук Дмитрия Андреевича Глухова — капитан 3-го ранга Андрей Назаров.

«Поздравляю вас с закладкой очередного современного, уникального корабля. Необходимо отметить, что Средне-невский судостроительный завод является единственным поставщиком кораблей этого класса. Это колоссальное доверие предприятию и корпорации», — подчеркнул советник генерального директора ОСК Владимир Королев.

Ключевая особенность кораблей проекта 12700 — корпус из монолитного стеклопластика, выполненного методом вакуумной инфузии. Такой корпус обладает меньшей массой, повышенной коррозийной стойкостью и прочностью, сопоставимой с корпусами из классических материалов. Главной особенностью композитного корпуса являются его минимальные физические поля, благодаря чему корабль остается невидимым, находясь в районах с высокой минной опасностью.

Для обнаружения, идентификации и уничтожения потенциально опасных объектов корабли проекта 12700 оснащены современными гидроакустическими комплексами, различными видами тралов, телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами.

Генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода ОСК Сергей Карачков: «Сегодняшнее событие — это один из шагов длинного пути. Я уверен, что мы с вами его пройдем достойно. Все у нас для этого есть. У нас великолепный коллектив, у нас есть современный завод, у нас есть новейшие технологии. У нас есть отличный партнер ЦМКБ „Алмаз“. Ну, и как полагается, у нас есть строгий, но справедливый заказчик. Поэтому я не сомневаюсь, что все задачи, которые поставлены перед нами, перед заводчанами, мы выполним. Ну, и как гласит наш девиз: „Только вперед!“».

Морской тральщик «Дмитрий Глухов» стал шестнадцатым кораблем линейки проекта 12700, строительство которых выполняет Средне-Невский судостроительный завод. Ранее, в августе 2025 года, на стапеле СНСЗ был заложен пятнадцатый корабль — «Леонид Балякин», названный в честь Леонида Николаевича Балякина, Героя Советского Союза, контр-адмирала, участника советско-японской войны.

