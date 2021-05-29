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Транспорт и логистика

В Москве открылся десятый вокзал — Восточный

 © cdnimg.rg.ru

29 мая в Москве открылся десятый вокзал — Восточный. В этот терминал переведена часть рейсов в направлении Нижнего Новгорода, Иванова и других крупных городов. Сюда прибывают транзитные поезда из Ижевска, Новороссийска, Санкт-Петербурга.

Восточный вокзал двухэтажный. На первом расположены пункты досмотра, кассы, буфет, зал ожидания. На втором — зона повышенной комфортности. Есть автоматические камеры хранения, лифты, подъемники для колясок, автоматы для зарядок.

Вокзал на востоке города строили специально, чтобы разгрузить метро в центре, а также для обеспечения реконструкции Курского вокзала. Первый поезд остановился на Восточном уже минувшей ночью.

Пассажиры подъезжают к вокзалу в основном на такси, метро и МЦК. Здесь есть удобный крытый переход со станций «Черкизовская» и «Локомотив». Путь от метро до поезда займет не более десяти минут.

Наземный транспорт подходит к вокзалу со стороны Северо-Восточной хорды. Многих пассажиров подвозят на личных машинах: здесь есть зона, где можно быстро высадить людей и поехать дальше.

В первые же утренние часы субботы Восточный принял сотни пассажиров. В основном они садились на «Ласточку» и «Стриж» до Нижнего Новгорода, некоторые ждали проходящего поезда в Сухум.

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru
Источник: https://rg.ru/2021/05/29/reg-cfo/v-...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Москва, вокзалы России, РЖД
  • Константин Лорис-Меликов Константин Лорис-Меликов
    29.05.2115:00:30

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    На Восточный переведены 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала: поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршрутам Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново; транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

    Отредактировано: Константин Лорис-Меликов~15:04 29.05.21
    #1233197
  • Нет аватара termometrix
    29.05.2115:57:25

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    #1233200
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