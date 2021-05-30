Холдинг «Швабе» представил новую систему автоматического измерения температуры и контроля граждан

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех на выставке «Интерполитех-2020» впервые демонстрирует комплексную платформу безопасности «Зоркий», способную распознавать лица, фиксировать температуру тела человека, отслеживать движения и оставленные предметы. На базе решения собрана интеллектуальная система для контроля и пропуска людей на проходных, в том числе в условиях пандемии COVID-19.

Широкий функционал платформы обеспечивается за счет специального оборудования. Это, в частности, линейка видеокамер с функциями адаптивной ИК-подсветки, нейросетевой аналитики и встроенной аппаратной криптозащиты. Стабильность работы камер поддерживают сервисные детекторы, фиксирующие попытки вывести оборудование из строя. Также в состав «Зоркого» входит телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее на объекте видеонаблюдение, телефонную связь, локальный интернет и возможность подключения контрольно-измерительной аппаратуры. Встроенные базовые детекторы отслеживают движение, распознают лица и оставленные предметы.

«Платформа „Зоркий“ позволяет выстроить комплекс безопасности любого масштаба, адаптировав его под требования и технические особенности конкретного проекта. Специализированные модули в составе комплекса позволяют строить на базе нашего решения системы самого разного назначения: охраны периметра, контроля кассовых операций, защиты банкоматов, распознавания номеров, пожарной сигнализации. Комплекс может включать видеонаблюдение и аудиоконтроль. Управление и мониторинг осуществляется как из централизованного пункта, так и с удаленных рабочих мест», — рассказал генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

На базе «Зоркого» уже собрана интеллектуальная система для контроля и пропуска людей на проходных. В ее состав входит тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Комплекс может интегрироваться с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен экраном. Если сотрудники занесены в специальную базу, то еще до прикладывания пропуска к считывателю комплекс будет принимать решение, впускать ли человека. Кроме того, система способна идентифицировать пол и возраст, распознавать, скрыто ли лицо за солнцезащитными очками или маской, записывать видео. При этом комплекс может работать автоматически, без участия оператора.

Разработка получила название «Зоркий» в честь легендарного фотобренда Красногорского завода им. С. А. Зверева. На предприятии с 1948 по 1960 год выпускалось одноименное семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов. По словам разработчиков, название отражает задачи и функционал новой платформы.