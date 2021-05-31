НОВАТЭК вывел четвёртую линию проекта на полную мощность

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После продолжавшейся более года пусконаладки четвёртая линия завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» мощностью 0,95 млн тонн в год вышла на стопроцентную загрузку. Выход линии в промышленную эксплуатацию может добавить к производству НОВАТЭКа до 0,5 млн тонн СПГ во втором полугодии 2021 года.

Линия вышла на стабильное производство сжиженного природного газа, начинаются первые полноценные отгрузки СПГ. До этого линия производила лишь небольшие объёмы СПГ в рамках пусконаладочного процесса.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон отмечал, что «в составе этой технологической линии имеется целый ряд совершенно новых единиц ключевого оборудования. Российские предприятия специально разработали и произвели их для нас. И поэтому процесс наладки и тестирования этих режимов занял у нас намного больший срок, чем стандартного серийного оборудования.»

В июне НОВАТЭК планирует начать навигацию по Севморпути в восточном направлении. Учитывая текущую конъюнктуру, вероятно большая часть грузов «Ямал СПГ» будет напрямую поставляться на азиатские рынки.