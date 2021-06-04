Как РОТЕК создал в Химках единственное в России производство сотовых уплотнений

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Соты считаются идеальной фигурой в природе, которая встречается везде: от мембран в клетках нашего организма до пчелиных сот. Пчелам соты помогают максимально экономить ресурсы, так как именно такая форма требует наименьшей длины перегородок для заполнения всего пространства. Инженеры также взяли на вооружение форму гексагона и создали сварное сотовое уплотнение — компонент, который активно применяется в авиастроении, при производстве энергетических турбин и газоперекачивающих агрегатов.

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Говоря языком специалистов, ячеистая структура сотовых уплотнений минимизирует переток рабочего тела в радиальных зазорах и увеличивает относительный КПД. Если проще — с их помощью зазоры между движущейся лопаткой турбины и кожухом минимизируются и надежно запечатываются. Благодаря чему пар или газ, движущие ротор, не расходуются вхолостую, снижается абразивный износ проточной части машины, сокращаются расходы на обслуживание. А экономия топлива доходит до 5%.

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На протяжении многих лет Россия закупала качественные сотовые уплотнения за рубежом или производила их сама по устаревшей технологии еще времен СССР. Ситуация изменилась в 2018 году, когда промышленному холдингу «РОТЕК» удалось создать первое и пока единственное в России серийное отечественное производство в подмосковных Химках.

Загрузка в вакуумную печь сотовых вставок © zaorotec.ru

Более того «РОТЕК» — единственный производитель данных комплектующих не только внутри страны, но и в континентальной Европе. Всего в мире насчитывается ещё шесть компаний, которые могут производить сотовые уплотнения. Они расположены в США, Великобритании и Китае.

Приемка ОТК © zaorotec.ru

Основная проблема с организацией производства состояла в том, что ни технологии, ни оборудование для производства невозможно приобрести. Поэтому специалисты РОТЕК не просто придумали, как сделать качественный продукт, но и самостоятельно с нуля спроектировали и создали станки и производственные линии.

Сотовый уплотнитель паровой турбины © zaorotec.ru

«Мир давно перешел на технологию сварной соты. Все новые машины были привязаны либо к англичанам, либо к американцам. Понимая потребности, мы решили это сделать. Но оборудования, которое делает это изделие, на рынке просто не существует. Его нельзя пойти и купить. Чтобы производить сварную соту, установки нужно спроектировать и изготовить. Мы начали проект в мае 2018 года и к серийному изготовлению продукции приступили в декабре. Очередной рекорд», — отметил председатель совета директоров «РОТЕК» Михаил Лифшиц в интервью изданию «Ведомости».

Сотовый уплотнитель паровой турбины © zaorotec.ru

Таким образом, Россия полностью избавилась от серьезной зависимости от зарубежных поставок компонентов для ключевых отраслей экономики — авиастроения, энергетической и нефтегазовой промышленности, — что полностью отвечает задачам государственной стратегии импортозамещения в промышленности.

Сотоблок современного авиационного двигателя © zaorotec.ru

В частности, сотовые уплотнения РОТЕКа используются во всех современных отечественных двигателях, включая перспективные ПД-8 и ПД-14, и позволяют в полной мере соответствовать международным требованиям по шуму.

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«РОТЕК» производит высококачественные компоненты, например для паровых турбин, состоящие из меньшего количества деталей, чем у конкурентов, что упрощает процесс монтажа и стоимость обслуживания. Продукт изготавливают по принципу прямой пайки — благодаря этому при обслуживании не нужно менять весь сегмент целиком, а достаточно провести ремонт кольца с заменой уплотнения. Такой подход сокращает издержки и экономит заказчикам продукции 30%-50% при последующей амортизации.

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Чтобы войти в число мировых лидеров компании потребовался всего один год. Сегодня сотовые уплотнения производства «РОТЕК» востребованы не только в России. Наибольшим спросом изделия пользуются в Юго-Восточной Азии. Так, в 2019 году российский холдинг заключил первый экспортный контракт с Индонезией на поставку компонентов для газовой турбины Rolls-Royce. А в 2020-м в рамках сервисного обслуживания компонентами от «РОТЕК» начали оснащать газовые энергетические турбины General Electric 6FA.

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Успешное освоение производства не осталось незамеченным и со стороны руководства Минпромторга. В апреле этого года предприятие посетил Денис Мантуров, который высоко оценил возможности и экспортный потенциал высокотехнологичного производства.