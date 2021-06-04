Вторую мега-ферму на 1712 голов КРС начали строить в Вавожском районе Удмуртии

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Вторую мега-ферму строят в СХПК «Колос» Вавожского района Удмуртии, сообщил минсельхоз региона.

В новом высокотехнологичном молочном комплексе будет два коровника, молочный блок и родильное отделение.

По словам председателя хозяйства Владимира Красильникова, ферма на 1712 голов, построенная в Вавоже в 2020 году, — очень удачный, экономически выгодный проект, оптимальный с точки решения технологических вопросов. В сутки комплекс дает более 40 тонн молока. Поэтому в хозяйстве решили построить еще одну такую ферму.

В новой ферме учтут и некоторые нюансы, к примеру, сделают шире кормовой стол, чтобы использовать новые самоходные раздатчики.

В этом году в Удмуртии планируют сдать более 50 новых и реконструированных животноводческих помещений, а также три роботизированные фермы.