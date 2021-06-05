В поселке Целинный Иркутской области открыта новая школа

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В поселке Целинный Нукутского района начались занятия в новой школе.

Общая площадь здания — более пяти тысяч квадратных метров. До ввода объекта в эксплуатацию в поселке Целинный общеобразовательное учреждение располагалось в четырёх приспособленных помещениях: спортивный зал оборудовали в бывшей котельной, мастерские — в здании ветлечебницы, учебные кабинеты — в зданиях бывшего общежития и жилого дома.

Строительство новой школы началось в августе 2018 года в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы". Стоимость контракта — 227 млн рублей, в том числе средства областного бюджета — более 215 млн рублей, местного бюджета — более 11 млн рублей. В новом здании занимаются 158 школьников, в том числе дети из соседних деревень Наймодай, Умкурлик и Красное поле.

Здание рассчитано на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа полностью укомплектована педагогическим составом. В каждом классе есть мультимедийное оборудование, смонтирован современный пищевой блок, в котором дети получают горячее питание. В здании установлены рециркуляторы. На территории школы предусмотрены поле для футбола, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольные площадки. А в каждом блоке имеются два эвакуационных выхода на улицу.

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