На Сибирском химическом комбинате организовано опытное производство РЕМИКС-топлива

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На Сибирском химическом комбинате (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Северск Томской области) введено в эксплуатацию оборудование участков по изготавлению опытных тепловыделяющих сборок с уран-плутониевым РЕМИКС-топливом для реактора ВВЭР-1000.

Фабрикация первых РЕМИКС-ТВС организована в кооперации с Горно-химическим комбинатом (ФГУП «ГХК», г. Железногорск Красноярского края), где начато производство уран-плутониевых топливных таблеток, первая партия продукции уже поставлена из Железногорска в Северск и успешно прошла входной контроль в АО «СХК». Экспериментальные твэлы и тепловыделяющие сборки на базе РЕМИКС-топлива будут выпускаться в дизайне ТВС-2М — это одна из базовых конструкций топлива ВВЭР-1000.

РЕМИКС-топливо (REMIX — regenerated mixture) — инновационная российская разработка для легководных тепловых реакторов, составляющих основу современной атомной энергетики. Его топливная композиция производится из смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива, с добавлением обогащенного урана.

В отличие от уран-плутониевого топлива для «быстрых» реакторов (СНУП и МОКС-ТВС) РЕМИКС-топливо характерно более низкое содержание плутония (до 1,5%). Его нейтронный спектр не отличается от стандартного топлива с обогащенным ураном, поэтому поведение топлива в активной зоне реактора и количество плутония, образующегося из урана в результате облучения, в целом идентичны. Для операторов АЭС это означает, что в перспективе РЕМИКС-топливо можно будет внедрять без изменений в конструкции реактора и дополнительных мер по обеспечению безопасности. Использование такого топлива позволит многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет замыкания ядерного топливного цикла, а также повторно использовать облученное топливо вместо его хранения.

С 2016 года в реакторе ВВЭР-1000 на энергоблоке № 3 Балаковской АЭС продолжается опытно промышленная эксплуатация трех экспериментальных ТВС, каждая из которых содержит по шесть опытных твэлов с РЕМИКС-топливом (всего в одной топливной кассете — 312 твэлов). В 2020 году стартовал третий 18-месячный цикл его облучения.

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«Производственная линия по фабрикации топлива ВВЭР-1000 на СХК создана в рекордно короткий срок — работы были начаты в третьем квартале 2020 года. Всего в 2021 году планируется изготовить несколько полномасштабных ТВС-2М с РЕМИКС-топливом. Первые циклы облучения РЕМИКС-твэлов на Балаковской АЭС показали хороший результат, при этом испытания полномасштабных ТВС является важным этапом для перехода к широкому коммерческому внедрению этой технологии и в случае подтвержденного спроса со стороны рынка — создания полноценного промышленного производства РЕМИКС-топлива на одном из предприятий Росатома», — отметил вице-президент на научно-технической деятельности и качеству АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

Сборочное производство твэлов и ТВС для ВВЭР-1000, созданное в АО «СХК», соответствует всем высоким стандартам Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». На каждой стадии производства изделия проходят около десятка контрольных операций, где, в частности, подтверждается качество сварных соединений, герметичность твэлов, параметры содержания и давления газа под оболочкой твэла, входимость ТВС в стапель, имитирующий ячейку активной зоны реактора, радиационный фон и др. Персонал АО «СХК», задействованный на участке производства РЕМИКС-ТВС, прошел курс повышения квалификации в фабрикации ядерного топлива на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК») — одном из крупнейших в мире предприятий по производству топлива для энергетических и исследовательских реакторов.