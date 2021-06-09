В мотострелковое соединение ВВО в Бурятии поступил новейший цифровой комплекс связи «Переселенец»
В мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, поступил новейший цифровой комплекс связи «Переселенец» спроектированный на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ-53501 с колесной формулой 6×6.
Данное поступление техники призвано повысить качество системы связи между пунктами управления в полевых условиях.
В состав комплекса входят радиостанция «Акведук-25У», радиорелейная станция, цифровое радиорелейное оборудование, абонентский терминал, комплект технической обработки сообщений, коммутатор открытой связи и другие средства.
Данный комплекс позволяет создавать более 100 различных каналов связи. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.
Комплекс пройдет проверку в ходе тактических учений в августе текущего года, где в условиях, максимально приближенных к боевым, будут апробированы новые способы построения линий связи и управления подразделениями.