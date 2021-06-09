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Армия и Флот

В мотострелковое соединение ВВО в Бурятии поступил новейший цифровой комплекс связи «Переселенец»

 © function.mil.ru

В мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, поступил новейший цифровой комплекс связи «Переселенец» спроектированный на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ-53501 с колесной формулой 6×6.

Данное поступление техники призвано повысить качество системы связи между пунктами управления в полевых условиях.

В состав комплекса входят радиостанция «Акведук-25У», радиорелейная станция, цифровое радиорелейное оборудование, абонентский терминал, комплект технической обработки сообщений, коммутатор открытой связи и другие средства.

Данный комплекс позволяет создавать более 100 различных каналов связи. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.

Комплекс пройдет проверку в ходе тактических учений в августе текущего года, где в условиях, максимально приближенных к боевым, будут апробированы новые способы построения линий связи и управления подразделениями.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12365877@egNews

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КАМАЗ-53501 , цифровой комплекс связи «Переселенец», «Акведук-25У»
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