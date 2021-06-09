247-й гвардейский полк ВДВ в Ставрополе получил батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
В соответствии с государственной программой оснащения соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск (ВДВ) новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ поступил батальонный комплект военной техники.
Батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М и БТР МДМ «Ракушка» — десятый по счету, который поступил на вооружение ВДВ за последние несколько лет. Новая техника передана военнослужащим десантно-штурмового батальона, дислоцированного в городе Ставрополь. На территории военного городка состоялась церемония вручения техники — 39 единиц были получены экипажами. Гвардейцам вручили формуляры от боевых машин 31 БМД-4М и 8 БТР МДМ.
Экипажи боевых машин в течение двух месяцев проходили курс переподготовки для работы с техникой на базе учебного центра (подготовки младших специалистов) ВДВ в городе Омске, где получили соответствующую классную квалификацию."Сегодня для военнослужащих действительно знаменательное событие. Для гвардейцев-десантников на юге России это уже второй комплект новейших боевых машин. В конце 2020 года первый комплект техники был поставлен в гвардейский десантно-штурмовой полк, дислоцированный в Новороссийске. До конца текущего года по программе перевооружения Воздушно-десантных войск спланирована поставка еще трех комплектов боевых машин", — отметил в своем обращении к военнослужащим заместитель командующего ВДВ по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин.
В торжественном мероприятии на территории гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка приняли участие представители командования ВДВ, Новороссийского десантно-штурмового горного соединения, представители Ставропольской областной администрации, ветераны части и Воздушно-десантных войск, школьники и юнармейцы.
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