В Красноярском крае введен в эксплуатацию завод «Пеноплекс» по выпуску теплоизоляции
В городе Сосновоборске Красноярского края введена в эксплуатацию 13-я производственная площадка компании «ПЕНОПЛЭКС» по выпуску высококачественной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола.
Новый завод позволит обеспечить эффективными теплоизоляционными материалами потребителей Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасии.
Производственная мощность завода «ПЕНОПЛЭКС» в Сосновоборске составляет более 500 тыс. кубометров теплоизоляционных плит в год. Инвестиции в строительство завода составили 700 млн рублей, планируется, что на полную мощность завод выйдет к весне 2022 года. Предприятие выпускает всю номенклатуру продукции компании, предназначенной как для промышленного и гражданского строительства, так и для частного домостроения.
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