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Новые заводы и цеха

В Красноярском крае введен в эксплуатацию завод «Пеноплекс» по выпуску теплоизоляции

В городе Сосновоборске Красноярского края введена в эксплуатацию 13-я производственная площадка компании «ПЕНОПЛЭКС» по выпуску высококачественной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола.

 © penoplex.ru

Новый завод позволит обеспечить эффективными теплоизоляционными материалами потребителей Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасии.

Производственная мощность завода «ПЕНОПЛЭКС» в Сосновоборске составляет более 500 тыс. кубометров теплоизоляционных плит в год. Инвестиции в строительство завода составили 700 млн рублей, планируется, что на полную мощность завод выйдет к весне 2022 года. Предприятие выпускает всю номенклатуру продукции компании, предназначенной как для промышленного и гражданского строительства, так и для частного домостроения.
Источник: https://www.penoplex.ru/o-kompanii/...vod-penopleks-v-krasnoyarskom-krae/

Красноярский край, Пеноплэкс, малый и средний бизнес, строительные материалы
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