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Новые заводы и цеха

Новое деревообрабатывающее предприятие открылось в Псковской области

 © pskov.ru

Первая очередь завода по лесопереработке ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» открылась 10 июня в дер. Спасовщина Псковского района. Особенностью предприятия является то, что оно может перерабатывать древесину даже низкого сорта — до 25% осины и до 60% березы.

На первом этапе инвестиции в производство составили 1,5 млрд рублей. С учётом реализации трёх этапов проекта планируемый объём инвестиций составит более 4,5 млрд рублей. Вторая очередь запуска предприятия планируется в первом квартале 2022 года, а третья — во втором квартале 2023 года.

Общий штат предприятия — 152 человека, большинство из них — жители Псковской области.

 © pskov.ru

За первый квартал 2021 года завод перечислил в бюджеты различных уровней более 6 млн рублей налогов.

 © pskov.ru

Как пояснили руководители предприятия, — «производство будет малотходным, однако для этого нам требовались большие площади и дорогостоящее оборудование, в том числе — котельные мощностью в 10 мегаватт».

 © pskov.ru
Источник: https://pln-pskov.ru/business/416571.html

деревообработка, Псковская область, новое производство
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    10.06.2119:23:39

    Молодцы — это совсем немалые капиталовложения.

    И в очень нужной области деревообработки.

    #1234026
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