Новое деревообрабатывающее предприятие открылось в Псковской области

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Первая очередь завода по лесопереработке ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» открылась 10 июня в дер. Спасовщина Псковского района. Особенностью предприятия является то, что оно может перерабатывать древесину даже низкого сорта — до 25% осины и до 60% березы.

На первом этапе инвестиции в производство составили 1,5 млрд рублей. С учётом реализации трёх этапов проекта планируемый объём инвестиций составит более 4,5 млрд рублей. Вторая очередь запуска предприятия планируется в первом квартале 2022 года, а третья — во втором квартале 2023 года.

Общий штат предприятия — 152 человека, большинство из них — жители Псковской области.

© pskov.ru

За первый квартал 2021 года завод перечислил в бюджеты различных уровней более 6 млн рублей налогов.

© pskov.ru

Как пояснили руководители предприятия, — «производство будет малотходным, однако для этого нам требовались большие площади и дорогостоящее оборудование, в том числе — котельные мощностью в 10 мегаватт».

© pskov.ru