В Удмуртии открыли новое мебельное производство

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ООО «Новая мебельная фабрика» в городе Глазов займется серийным производством модульной мебели из ЛДСП: кухонных каркасов и фасадов, гардеробных систем, шкафных групп.

Территория фабрики — более 7 га. Ранее здесь располагалось управление механизации и автотранспорта (УМиАТ) ЧУС. Соединив два корпуса под одну крышу, фабрика за счет бывшей открытой стоянки получила дополнительную полезную площадь.

Фабрика предоставит 232 новых рабочих места.

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В рамках соглашения Удмуртии с Фондом развития моногородов (ФРМ) компания получила дополнительно 102,2 млн рублей на строительство инженерных сетей и дороги. Из них 81,81 млн рублей — средства ФРМ, а 20,4 млн рублей предоставила республика и город.

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