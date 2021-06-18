На «Северсталь-метиз» начала работу новая колпаковая печь

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В калибровочном цехе череповецкого завода «Северсталь-метиз» завершился крупный инвестиционный проект — введена в строй новая колпаковая печь, сообщает пресс-служба компании.

«У печи два стенда, благодаря которым организован непрерывный процесс отжига. За одну загрузку может проходить термическую обработку до 42 тонн продукции или заготовки. Печь имеет широкий диапазон настроек параметров отжига, поэтому теперь есть возможность управлять процессом в онлайн-режиме и улучшать качество производимого продукта.

Разместилось новое оборудование на отдельном участке с новыми воротами для заезда автотранспорта и современной системой аспирации. Вместе с печью работает новый козловой кран, который позволяет перемещать и продукцию, и крупногабаритные колпаки весом до 12 тонн. Подготовка помещения и монтаж печи длились почти год», — говорится в сообщении.

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