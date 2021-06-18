В Москве открылся новый детский инфекционный комплекс
В Москве в Коммунарке заработал детский инфекционный комплекс на 100 коек. Его возвели в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы.
Комплекс построен по самым современным стандартам оказания медицинской помощи и будет принимать детей с инфекционными заболеваниями со всей Москвы.
В новом корпусе будут работать 230 человек, в том числе 80 врачей, 100 сотрудников среднего медицинского персонала и 50 других специалистов.
Первых пациентов новый корпус примет в 0 часов 18 июня.
Строительство четырёхэтажного здания с подземным этажом завершили в мае этого года. Площадь инфекционного корпуса — 12,95 тысячи м2. В нём создали условия для оказания экстренной и неотложной помощи детям в возрасте от одного месяца до 18 лет с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями, в том числе такими опасными, как гнойные, серозные менингиты и энцефалиты (воспалительные заболевания головного мозга), тяжелые кишечные токсикозы и менингококковая инфекция.
Благодаря диагностической службе, оснащённой современным оборудованием, не придётся транспортировать инфекционных больных в другие медучреждения, а приёмное отделение на четыре мельцеровских бокса обеспечит их изоляцию с момента поступления. Всего в корпусе 40 таких помещений. Они оборудованы кислородными консолями и противошоковыми укладками, что позволит при поступлении пациента в тяжёлом состоянии развернуть в боксе противошоковую палату и оказать неотложную помощь на месте. Также пациенты будут размещаться в специализированных отделениях в одно- и двухместных палатах.
В экспресс-лаборатории и рентген-кабинете, работающих в круглосуточном режиме, можно будет немедленно провести все необходимые исследования, чтобы поставить диагноз и начать лечение.
В отделении реанимации и интенсивной терапии расположены четыре бокса на шесть коек с возможностью увеличения их числа до 11. Боксы представляют собой медицинские климатизированные модули. В каждом из них установлена индивидуальная система кондиционирования, которая создает необходимый микроклимат и гарантирует высокий уровень эпидемиологической безопасности.
Помимо этого, во всех палатах предусмотрены инфузионные комплекты — устройства, позволяющие отмерить и ввести пациенту точную дозировку лекарственного препарата, а также медицинские консоли для подачи медицинских газов и электропитания к месту лечения.
Для пациентов обеспечили высокий уровень комфорта: в боксах есть многофункциональные кровати с электроприводом, кнопки вызова медперсонала, телевизоры, душ, санузлы. А еще ребят обеспечат мультимедийными планшетами.
Кроме того, в составе лечебно-диагностического отделения откроют эндоскопическое отделение, помещения ультразвуковой и функциональной диагностики и кабинеты оториноларинголога и невролога. В распоряжении специалистов будут ультразвуковые и электрокардиографические аппараты экспертного класса, в том числе портативные для проведения диагностических мероприятий у постели пациента.
Телеуправляемый цифровой рентген-аппарат позволит выполнять бесконтактную диагностику и контролировать процесс проведения исследований дистанционно. Специалист сможет осуществлять навигацию пациента по громкой связи.
Также здесь установили рентгенодиагностический комплекс, три наркозно-дыхательных аппарата, девять аппаратов ИВЛ, три видеоэндоскопических системы, УЗИ-аппарат, три анализатора кислотно-щелочного состава и лабораторное оборудование для экспресс-лаборатории.
Как и во всем больничном комплексе в Коммунарке, в новом корпусе реализована концепция таблет-питания — порционирование готовых блюд осуществляется в пищеблоке, а не в отделениях. Еду будут раскладывать индивидуальными порциями в одноразовую посуду и с помощью транспортных тележек доставлять пациентам.
Уникальная система навигации поможет разделять потоки пациентов с разными инфекционными заболеваниями для диагностики и лечения. Планировка помещений учитывает все требования эпидемиологической безопасности. Здесь предусмотрены санпропускники и шлюзы, отдельные лифты и коридоры для персонала, специальные палаты, процедурные, бактерицидные установки, медицинское оборудование для подачи кислорода, а также помещения для хранения материалов и средств защиты. Рядом с корпусом построен гаражный бокс для дезинфекции санитарного автотранспорта.
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