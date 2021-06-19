Спектр-РГ завершил третий обзор всего неба

16 июня 2021 года, российская рентгеновская космическая обсерватория «Спектр-РГ» завершила третий обзор всего неба и перешла к четвертому.

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«Каждый день обсерватория отправляет на Землю 500-700 Мбайт телеметрической информации, которая при последующей обработке превращается в терабайты ценнейшей научной информации, — объясняет Александр Лутовинов, заместитель директора ИКИ РАН и научный руководитель телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского. — Это колоссальный объём данных, исследователи в России и Германии уже сейчас активно работают с ними. По итогам каждого обзора составляются карты всего неба, которые потом складываются или анализируются на предмет поиска астрофизических объектов и изучения их переменности. Но это, фактически, только начало пути. Чем больше мы „вглядываемся“, тем подробнее наши карты, и в конце „обзорного“ этапа миссии мы надеемся получить самые подробные данные о том, что происходит в рентгеновской Вселенной».

Российская космическая обсерватория «Спектр-РГ» была выведена в космос 13 июля 2019 года и в декабре того же года приступила к выполнению первой задачи своей миссии — проведению обзора всего неба в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения с рекордной чувствительностью. Находясь в точке Лагранжа, которая отдалена от Земли на 1,5 миллиона км, обсерватория вращается вокруг своей оси таким образом, что проводит полный обзор всей небесной сферы за половину года. Всего в ходе миссии запланировано 8 обзоров, из которых сложится самая подробная на сегодня рентгеновская карта неба.

На борту обсерватории установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: германский eROSITA и российский ART-XC имени М.Н. Павлинского. Они работают в различных диапазонах энергий, таким образом, по итогам работы их карты дополнят друг друга.

После проведения обзора всего неба, который рассчитан на 4 года, обсерватория будет проводить наблюдения в режиме трехосной стабилизации выбранных источников и участков небесной сферы. Этот этап продлится 2,5 года.