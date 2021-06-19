© Бионышева Елена/Сделано у нас

ООО «СМТТ. Высоковольтные решения» — завод по производству высоковольтных трансформаторов, мощностью от 25 МВА. Предприятие было основано всего десять лет назад, и за это время успело принять участие в крупных проектах и выйти на международный рынок. Корреспонденты «Сделано у нас» узнали о производстве и перспективах завода.

БОЛЬШИЕ МАСШТАБЫ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Предприятие «СМТТ. Высоковольтные решения» основано в сентябре 2011 года, когда было принято решение о строительстве завода как совместного производства японской фирмы Toshiba и группы компаний «Силовые машины». Предприятие было возведено в промышленной зоне «Металлострой» Колпинского района Санкт-Петербурга всего за два года. Уже в конце 2013 года состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию, а в 2014 году — запущено производство: изготовлены два трансформатора 63 МВА на 110 кВ для «Силовых машин».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Завод «СМТТ» уникален тем, что на минимальных площадях здесь выполняется полный комплекс производственным работ. На заводе могут работать около 350 человек, а его проектная мощность — более 10 тысяч МВА в год. «Ключевая особенность предприятия — международное партнерство: японские коллеги внесли огромный вклад в развитие завода, что позволило запустить его с небывалыми для России темпами», — комментирует Генеральный директор «СМТТ. Высоковольтные решения» Александр Майоров. «Стандарты фирмы Toshiba были адаптированы под стандарты и реалии России, — поясняет Александр Майоров. — У нас была задача проанализировать японский и российский опыт и на этой базе сделать свой продукт. Считаю, у нас получилось хорошо».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Основная продукция завода — силовые трансформаторы и автотрансформаторы 110-750 кВ мощностью свыше 25 МВА, в том числе в трехфазном исполнении. С момента основания здесь успели произвести всю линейку трансформаторов самых высоких напряжений и самых больших мощностей для ключевых объектов гидро- и атомной энергетики нашей страны. В 2018 году, например, на заводе выпустили уникальный фазоповоротный трансформатор для Волжской ГЭС, который перераспределяет потоки мощности с линии 500кВ на линию 220 кВ, что позволило не реконструировать сеть. Это уникальное изделие, трансформаторные заводы России таких не выпускали.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В планах на ближайшие будущее — двукратное увеличение объема продукции и ее сбыта и выход на международный рынок. «В прошлом году мы проделали огромную работу по изменению структуры управления предприятием, а в этом эффективно сокращаем издержки и бюджеты проектов, чтобы повысить прибыль и стать более конкурентными, — делится Генеральный директор. — Также мы сейчас строим программу по расширению коммуникации и кооперации в группе «Силовые машины».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ

В связи с ростом и развитием «СМТТ. Высоковольтные решения» нуждается в новых сотрудниках. «У нас есть дефицит трудовых ресурсов, связанный, в том числе, с удаленностью предприятия, — говорит начальник управления по работе с персоналом Петр Ямалеев. — Чтобы утолить кадровый голод, мы возобновляем сотрудничество с колледжами, техникумами и другими учебными заведениями. В частности, ведутся переговоры с Ижорским колледжем и с Колпинской академией промышленных технологий».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Предприятие поощряет перспективных работников и дает им возможности для карьерного роста. Для новых сотрудников проводится обучение с присвоением разряда на курсах в учебном комбинате. На заводе активно развивают социальные программы. «Мы мотивируем молодых специалистов, планируется выплата подъемных, — комментирует Петр Ямалеев. — Выпускникам СУЗов мы намерены выплачивать сто тысяч рублей в течение трех месяцев с момента подписания соглашения о работе на определенный срок. Также мы уже подписали договор о выплатах подъемных персоналу из регионов. Если сотрудник приводит нового работника, он получает премию, размер которой зависит от того, на какую должность он привлек кандидата».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Текст и фото: Бионышева Елена