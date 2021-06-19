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В Багратионовском районе Калининградской области высадили черешни и груши

 © klops.ru

В Багратионовском районе высадили черешни и груши из итальянского питомника. Интенсивный сад заложили у посёлка Партизанское.

Выбор саженцев черешни сорта Итальянка и груши сорта Вильямс сделан непосредственно на питомнике в Италии; сделана разбивка сада, установлена опора и натянута проволока в три ряда; осуществлён монтаж трубопроводов и капельного полива; завершается первый этап проекта на 30 га, сделана структура и посажены саженцы; затем будут проводиться работы по накрытию сада противоградной сеткой, которая спасёт урожай от природных катаклизмов".

Высадкой занималась компания ООО «Зелёный мир». Для сада оборудуют фруктохранилище и холодильник. Среди инфраструктуры — собственный парк спецтехники.

 © klops.ru

 © klops.ru

 © klops.ru

 © klops.ru

 © klops.ru

 © klops.ru

 © klops.ru

 © klops.ru

 © klops.ru
Источник: https://klops.ru/news/2021-06-19/23...-i-grushi-iz-italyanskogo-pitomnika

Калининградская область, ООО Зелёный мир, сад интенсивного типа
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