Крупнейшую в России линию по производству светодиодов открыли в Калининградской области

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18 июня в г. Гусев Калининградской области на базе инновационного кластера «Технополис GS» прошла церемония открытия производства по корпусированию светодиодов.

На сегодняшний день это крупнейшее и самое высокотехнологичное подобное предприятие в России, его производственные мощности позволяют выпускать до 145 миллионов светодиодов в год, в дальнейшем они будут увеличены до 400 миллионов.

С линии новейшего предприятия будут сходить три основных типа светодиодов: диоды 2835 PLCC, 3030 EMC и 5050 EMC, которые в настоящее время занимают более 90% российского рынка светотехники. Первой запущена линия по производству светодиодов в корпусе 2835. До конца июня 2021 года завершатся пусконаладочные работы и начнется выпуск продукции в корпусах 3030 и 5050.

Инвестиции в проект составили 300 млн рублей.

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«До конца года планируется организовать производство драйверов для источников питания светодиодных осветительных устройств различного назначения, а затем развернуть крупносерийное производства вторичной оптики для светодиодных светильников», — добавил представитель компании.

Новое производство светодиодов под брендом GS LED реализуется на базе высокотехнологичных предприятий кластера. Производственная инфраструктура включает 700 м2 собственных чистых помещений 7 класса, которые обладают потенциалом для расширения до 1500 кв. м. GS Group является единственным производителем светодиодов в России, обладающим собственными чистыми помещениями такого уровня оснащенности. Это позволило запустить новое направление в кратчайшие сроки — за 1 год. В качестве основной технологии корпусирования светодиодов используется метод монтажа кристаллов на рамку-носитель с последующей микросваркой, герметизацией гель-люминофорной смесью и тестированием по коммерческих характеристикам. На производстве установлено высокопроизводительное оборудование, обеспечивающее все эти операции.

Объём российского рынка светодиодного освещения по состоянию на 2019 г. оценивается в 58,9 млрд рублей, что составляет долю немногим больше 1% от объема мирового рынка (данные Lighting Business Consulting). Министерство энергетики РФ оценивает рынок государственных контрактов, в рамках которых должна проводиться замена традиционных источников света на светодиодное освещение, в 442 млрд руб. Данная оценка предполагает, что государственные контракты будут реализовываться постепенно до 2027 года. Сегодня порядка 35-40% осветительных систем в РФ заменены на светодиодные, при этом государственная программа по модернизации освещения и замене светильников на диодные выполнена примерно на 25-30%.

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