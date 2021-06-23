На фабрике под Смоленском состоялось открытие швейного цеха

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В Смоленской области на базе Починковской швейной фаблики начал работу новый швейный цех.

Его площадь составляет 5,5 тыс. м2.

Социальный эффект от реализации инвестпроекта выразился в создании 60 дополнительных рабочих мест. Еще 50 будут созданы в самое ближайшее время.

Новый швейный цех планировали открыть в июне 2020 года, затем срок открытия передвинули на декабрь того же года. Оба раза запуск производства откладывался из-за эпидемии.

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Починковская швейная фабрика входит в состав компании «Техноавиа» и производит специальную и защитную одежду, изделия из ПВХ для различных отраслей экономики. Среди её деловых партнеров — Лукойл, Газпром, Норникель, Росавиация и др. Ежемесячно здесь выпускают более 50 тысяч единиц продукции.

Фабрика является значимым работодателем в масштабах региона — её филиалы открыты в Ельне и посёлке Стодолище. На данный момент численность персонала составляет около 600 человек.

Для ликвидации дефицита квалифицированных швей в 9 школьных классах Смоленской области введено профессиональное обучение по этой специальности.

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