В Смоленске запустили производство техники для животноводства. Новый завод «Коблик Смоленск» разместился в индустриальном парке «Феникс» и будет выпускать прицепы и миксеры-кормораздатчики для крупных животноводческих ферм.

Решение о создании производства было принято летом 2024 года. Объём инвестиций в проект составил около миллиарда рублей. Мощности предприятия позволят производить до 600 единиц техники ежегодно, рассказали в Правительстве Смоленской области .

«Коблик Смоленск» — одно из крупнейших в России предприятий по выпуску тракторных прицепов и миксеров для животноводческих комплексов. Площадь нового производственного корпуса составляет почти 11 тысяч квадратных метров. Новое производство обеспечит смоленский и российский агропром современной отечественной техникой. Для поддержки местных сельхозпроизводителей в регионе введена специальная мера: часть затрат на покупку техники, произведённой в Смоленской области, будет компенсирована.