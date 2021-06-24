В Тверской области запустили производство комплектующих для уличных и офисных светильников

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Крупнейший в России завод по производству светотехнической продукции «Светотехника», расположенный в Лихославле Тверской области, запустил производство деталей для светильников. Средства на покупку оборудования предоставил Фонд развития промышленности.

Предприятие организовало дополнительное производство алюминиевых деталей для светильников: корпусы, закрывающие крышки, рамки и кольца для прижатия стекла, а также другие элементы для крепления. Благодаря запуску нового оборудования мощности завода по изготовлению комплектующих выросли на 15%.

Общий бюджет проекта составил почти 150 млн рублей.

Увеличение собственного производства комплектующих позволило отказаться от закупки деталей других производителей, в том числе зарубежных. В итоге себестоимость светотехники снизилась на 2%, а локализация производства выросла с 90% до 99%.

По последним данным компании, около 2/3 российского рынка светильников занимает импорт, в основном из Китая и других стран Азии. Реализация проекта снизит зависимость от зарубежных поставок.

Светильники собственного производства под брендом Galad применяются для наружного освещения площадей, улиц, дворов, скверов, а также для освещения офисов и промышленных предприятий. Первая партия из 65 тысяч светодиодных светильников с новыми комплектующими будет установлена на улицах и в парках Нижнего Новгорода в рамках подготовки к празднованию 800-летия города.

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