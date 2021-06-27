«Росморпорт» начал использование нового программно-аппаратного комплекса в морском порту Сабетта

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ФГУП «Росморпорт» ввело в опытную эксплуатацию предназначенный для повышения безопасности мореплавания программно-аппаратный комплекс «е-Навигация» в морском порту Сабетта.

Комплекс представляет собой интегрированную в систему СУДС платформу расширенного обмена данными с судами, которая включает в себя технические средства и программное обеспечение.

Технологии e-Навигации позволят облегчить процесс принятия решений судоводителями и операторами СУДС, улучшать качество работы портовых служб и флота, предотвращать возникновение ошибок, допускаемых человеком.

В рамках опытной эксплуатации при участии судов ПАО «Совкомфлот» проводится тестирование возможностей системы: планирования индивидуального маршрута судна, получения маршрута и расписания движения, обмена текстовыми сообщениями с судном. В тестовом режиме также осуществляется публикация навигационных сообщений с автоматической передачей на суда, принятие актуальных индивидуальных маршрутов от судов при изменении и ведение расширенного мониторинга движения судов-целей, имеющих присвоенные индивидуальные маршруты.

Справка:

Согласно определению Международной морской организации, е-Навигация — это гармонизированный сбор, интеграция, обмен, представление и анализ морской информации на судне и на берегу при помощи электронных средств с целью улучшения судовождения в течение всего рейса. е-Навигация также нацелена на обеспечение безопасности и охраны на море и защиты морской среды.

Ключевые задачи e-Навигации — обеспечение безопасного судовождения с учетом гидрографической, метеорологической и навигационной информации и рисков, наблюдение за движением судов и управление им с береговых объектов, поддержка связи, включая обмен данными, между судами, между судном и берегом и между пользователями.

Предполагается, что внедрение технологий e-Навигации позволит улучшить транспортировку и логистику, эффективнее принимать меры в случае нештатных ситуаций и поисково-спасательных операций, объединять и представлять информацию на борту и на берегу, исключая человеческий фактор, что позволяет свести к минимуму любые риски непонимания или неправильной интерпретации со стороны пользователя.