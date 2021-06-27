В Карачаево-Черкесии в городе Усть-Джегут открыт новый корпус лицея № 1

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Современное новое здание — новый корпус Лицея № 1, рассчитанный на 400 ученических мест отрылся 4 февраля в городе Усть-Джегут Карачаево-Черкесии. В настоящее время в школе уже обучаются 1153 ученика. Новая школа на 400 мест, построенная в рамках национального проекта «Образование» позволит приблизиться к решению ликвидации двусменного обучения в школах в регионе.

Общая площадь нового трехэтажного здания составляет 3767 кв. метров и вмещает в себя 400 учащихся. Построено оно по всем новейшим стандартам, на первом этаже предусмотрен современный пищеблок с обеденным залом на 200 посадочных мест. На втором и третьем этаже расположатся физкультурный и актовый залы, новейшие оснащенные всем необходимым учебные кабинеты, которые будут способствовать многостороннему развитию учащихся.

Новое комфортное здание, предусматривает возможность универсального использования всех имеющихся помещений. Её техническое оснащение соответствует самым высоким требованиям.

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

Лицей № 1 г. Усть-Джегуты всегда славился своими учениками, высокими результатами в общеобразовательных олимпиадах как на районом, так и на республиканском уровнях. Лицей сегодня — это творческий союз преподавателей, учащихся и их родителей в едином образовательном пространстве, это динамично развивающаяся структура, основа которой — гармоничное сочетание традиций и новых форм обучения.

В настоящее время для решения задачи по ликвидации двусменного обучения, в а. Гюрюльдеук строится школа на 165 мест. Кроме того, в этом году начнется строительство школы на 960 мест в с.Учкекен.

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

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