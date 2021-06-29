Хозяйство «Ягода-Малина» высадило 11 га голубики в Московской области

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Первым к сбору голубики в Московской области приступит плодопитомник «Ягода-Малина» городского округа Шаховская. Сбор ягод голубики стартует в Московской области в июле.

«В хозяйстве „Ягода-Малина“ в этом году ягоды голубики посадили на площади 11 га. На участках плодопитомника выращивается голубика американская высокорослая сортов „Спартан“, „Блюкроп“ и „Блюджей“. Планируют собрать в этом сезоне более 2,5 тонн», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект по промышленному выращиванию голубики «Плодопитомник «Ягода-Малина» начал реализовываться с 2018 года.

«Спрос на эту популярную ягоду намного превосходит сегодня предложение, поэтому выращивание ягодной культуры планируется в регионе увеличить. В ближайшее время только «Ягода-Малина» планирует заложить еще 15 га голубики», — подчеркнули в Министерстве.

Сбор урожая среднепоздних и позднеспелых сортов голубики начнётся в начале августа и продлится до половины сентября.

Крупнейшими производителями ягод — земляники садовой, голубики, малины в Подмосковье являются: совхоз им. Ленина, «Русская ягода», «Непецино», «Серебряные сады», «Шульгино», «Коломенская ягода», «Ягода Малина», «Луховицкие овощи».