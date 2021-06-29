На Волжском мосту в Самарской области стартовали работы по надвижке пролётов

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29 июня, в Самарской области началась надвижка пролётных строений моста через Волгу, входящего в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Строительство Волжского моста имеет огромное значение не только для Самарской области, но и для России в целом. Всего предстоит выполнить надвижку 25 пролётных строений, длина 20 из которых составляет 156 м. Именно поэтому Волжский мост признан технически сложным и уникальным объектом.

Согласно проекту, рабочим предстоит построить дорогу с мостом через Волгу общей протяженностью почти 100 км, из которых длина моста составит 3,7 км. Общая стоимость работ оценивается в 121 млрд руб., из них объем федеральной поддержки в период с 2019 по 2023 год превысит 67 млрд руб.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

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