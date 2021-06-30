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Армия и Флот

Зенитчики российской военной базы в Таджикистане получили на вооружение новейшие ПЗРК «Верба»

 © structure.mil.ru

Подразделения противовоздушной обороны российской военной базы в Таджикистане получили 20 современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба».

Зенитный комплекс «Верба» предназначен для поражения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов на встречных и догонных курсах. Он способен поражать малоизлучающие цели условного противника в условиях воздействия ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4,5 тыс. метров и на дальности от 500 до 6,5 тыс. метров. Автоматизированная система управления позволяет находить воздушную цель, определять ее характеристики и распределять цели между стрелками-зенитчиками и огневыми средствами, учитывая их расположение.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
Источник: https://structure.mil.ru/structure/...re/news/more.htm?id=12369312@egNews

Верба, ПЗРК, 201-я военная база, Таджикистан, Минобороны
  • Нет аватара cheri
    30.06.2117:45:15

    Вовремя!

    Хотя у талибов нет авиации, но их приближение малость настораживает.

    #1235168
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