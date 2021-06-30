На Камчатке начали строительство центра подготовки водолазов Тихоокеанского флота

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к возведению учебно-тренировочного комплекса для водолазов Тихоокеанского флота. Возводимый объект предназначен для обучения водолазов, подразделений, выполняющих задачи по обеспечению безопасности сил флота и других важных государственных и военных объектов.

Строительство объектов пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке проинспектировал сегодня заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа.

Это будет четырёхэтажное здание общей площадью более 3 тыс. кв. метров.

На втором этаже разместится 25-метровый бассейн глубиной 5 м. Чаша конструкции будет выполнена из железобетона, а ванна — из нержавеющей стали. Бассейн оборудуют четырьмя специальными водолазными трапами на всю глубину и подводной подсветкой.

Также проектом предусмотрены водолазный пост, мастерская водолазного оборудования, помещения для обессоливания, мойки и сушки снаряжения, кабинет врача-спецфизиолога, учебный класс по водолазной подготовке, кладовая учебных пособий, комнаты инструкторов, дежурного, комната хранения оружия, гардероб и душевые.

В пристройке к основному зданию разместятся гелиево-кислородная станция, помещения для хранений компрессоров и запасов кислорода.

Специфика деятельности водолаза предъявляет повышенные требования к физической и психической выносливости, функциональному состоянию сердечно-сосудистой и дыхательной систем, координации движений, устойчивости к перепадам температуры, нервно-психическому состоянию специалиста. Для восстановления физического состояния водолазов в центре будет установлена стационарная барокамера, которая обеспечит проведение декомпрессии и лечебной рекомпрессии.

Новый учебно-тренировочный комплекс планируется сдать до конца 2021 года.