Партнёрство двух российских компаний позволило создать эффективную систему по борьбе с дронами

Трехслойная защита от дронов © stimul.online

Компании — национальные чемпионы «Лаборатория Касперского» и НПЦ ЭЛВИС успешно интегрировали радиолокационную станцию ЕНОТ в экосистему Kaspersky Antidrone. Это единственный в мире комплекс с возможностью бесшовной интеграции различных типов сенсоров и их управления из единой консоли. О возможностях комплекса рассказывает интернет-журнал об инновациях в России «Стимул».

Обновленный программно-аппаратный комплекс представляет собой передовое решение для защиты от беспилотников объектов социальной и транспортной инфраструктуры, сооружений промышленности и мест с большим скоплением людей

"Партнёрство с «Лабораторией Касперского» позволит нам предложить рынку комплексное решение, направленное на обеспечение высокого уровня безопасности охраняемых объектов, — говорит генеральный директор АО НПЦ ЭЛВИС Антон Семилетов. — На наш взгляд, такое сотрудничество двух высокотехнологичных отечественных компаний позволит вывести на рынок эффективное решение, востребованное не только внутри страны, но и в мире".

О том, почему в экосистему Kaspersky Antidrone решили включить именно радар ЕНОТ, «Стимулу» рассказал руководитель проекта Владимир Туров: «Мы были заинтересованы в поиске надежного партнера-производителя для интеграции в экосистему технологии радиолокационного обнаружения. Высокие результаты испытаний, а также гибкие программные интерфейсы ЕНОТа позволили расширить возможности комплекса и предложить рынку наивысший уровень защиты от БПЛА».

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Руководитель проекта Kaspersky Antidrone Владимир Туров. Источник: Пресс-служба «Лаборатории Касперского»

КАСПЕРСКИЙ ПРОТИВ БЕСПИЛОТНИКОВ

Проект Kaspersky Antidrone появился в портфолио «Лаборатории Касперского» осенью 2019 года и начал свое развитие как резидент центра инноваций «Лаборатории Касперского».

Как пояснил Владимир Туров, программно-аппаратный комплекс обеспечивает комплексную защиту территории от БПЛА благодаря непрерывному мониторингу воздушного пространства. Экосистема комплекса состоит из программного обеспечения, аппаратных модулей и уникального пользовательского интерфейса. В автономном режиме осуществляются обнаружение объектов в воздухе, точная классификация и реагирование на инциденты.

Находящиеся в воздухе объекты удается определить при помощи комбинации сенсоров для аудио- и видеодетектирования, а также лазерного сканирования, радиочастотного и радиолокационного анализа, что позволяет объединить сильные стороны оборудования и обеспечить круглосуточную работу комплекса в различных погодных условиях. Kaspersky Antidrone использует машинное обучение и нейронные сети для классификации обнаруженных целей, определяет тип и модель беспилотника менее чем за одну секунду. Данные выводятся в интуитивно понятный интерфейс, где система сигнализирует о несанкционированном полете и предлагает выбрать стратегию защиты. Данные о прошлых инцидентах доступны в архиве и легко выгружаются в отчет.

Kaspersky Antidrone предоставляет коробочные решения с оптимальным набором оборудования и конфигурациями программного обеспечения под тип клиента и модель угроз. Финальная комплектация и стоимость решения программно-аппаратного комплекса «под ключ» зависит от потребностей и рекомендаций по защите объекта.

«Решение Kaspersky Antidrone сочетает в себе не только радиочастотные и радиолокационные устройства, но и многие другие: лидары, микрофоны, тепловизоры, камеры сверхвысокого разрешения, — поясняет Владимир Туров. — Принцип работы системы заключается в объединении и автоматизированной обработке данных, полученных с разнородных устройств при помощи ПО Kaspersky Antidrone. Использование оборудования от ведущих производителей, таких как Rohde & Schwarz, НПЦ ЭЛВИС, в сочетании с интеллектуальным ПО от „Лаборатории Касперского“ позволяет обеспечить многоуровневую защиту объекта, где установлена система».

Само решение спроектировано как модульное, то есть может включать в себя произвольное количество разнородных сенсоров, данные с которых обрабатываются при помощи искусственного интеллекта в системе Kaspersky Antidrone.

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Благодаря интеграции с системой «ЕНОТ» (слева) и модулем радиочастотного обнаружения от Rohde & Schwarz (в центре) решение Kaspersky Antidrone (справа) теперь обеспечивает трехслойную защиту объекта: по излучаемому радиосигналу, радиолокационному анализу и обработке видеоданных нейронной сетью. Источник: Пресс-служба «Лаборатории Касперского»

ЕНОТ ВЫХОДИТ НА ОХОТУ

Радар ЕНОТ специалисты НПЦ ЭЛВИС разработали в 2018 году, и с тех пор система претерпела существенные изменения, рассказывает руководитель направления НПЦ ЭЛВИС Андрей Пименов: «Радиолокационная станция ЕНОТ постоянно развивается. Например, мы добились больших успехов в части качества алгоритмов обнаружения и классификации объектов. Это очень важно, так как любая подобная охранная система должна обеспечивать высокий уровень обнаружения и при этом выдавать минимум ложных срабатываний. Типовой целью для РЛС ЕНОТ являются гражданские беспилотные воздушные суда малого класса, поэтому нам было крайне важно обеспечить сокращение числа ложных срабатываний радиолокационной станции на птиц. Развитие РЛС ЕНОТ идет постоянно. Так, сейчас мы работаем над увеличением максимальной дальности обнаружения».

Радар ЕНОТ, работающий в Х-диапазоне, посылает сигнал в частотном диапазоне 9,2-9,4 ГГЦ и по отраженному сигналу может обнаружить объект в воздухе на расстоянии до 1800 метров. На следующем этапе подключается опорно-поворотное устройство Kaspersky Antidrone для классификации объекта как БПЛА. Дальнейшая, более точная классификация объектов происходит благодаря программному обеспечению на базе нейронных сетей. Еще одно новое преимущество системы — возможность обнаруживать БПЛА в режиме радиомолчания. Таким образом, даже в случае движения дрона по полетному заданию без управляющих команд от пилота система сможет обнаружить коптер и классифицировать его в автоматическом режиме.

«У нас есть достаточно много партнеров, с которыми мы работаем совместно, предоставляя заказчикам решения, дополняющие друг друга, — отмечает Андрей Пименов. — Но совместный проект с „Лабораторией Касперского“, по нашим оценкам, особенный. Во-первых, интеграция была реализована в очень короткие сроки, во-вторых, мы уже успели реализовать ряд совместных проектов. Высокий темп нашего партнерства предполагает, что мы сможем предложить решение для все большего числа рынков».

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Руководитель направления НПЦ ЭЛВИС Андрей Пименов. Источник: ЭЛВИС

ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА

Благодаря интеграции с системой ЕНОТ и модулем радиочастотного обнаружения от Rohde & Schwarz решение Kaspersky Antidrone теперь обеспечивает трехслойную защиту объекта: по излучаемому радиосигналу, радиолокационному анализу и обработке видеоданных нейронной сетью. Три технологии дополняют друг друга, обеспечивая максимально возможную защиту от злонамеренного или неумышленного использования дронов.

«"Лаборатория Касперского» осуществляет деятельность более чем в ста странах мира, — говорит Владимир Туров. — Мы планируем использовать имеющиеся у нас логистические возможности для обеспечения транспортировки комплекса Kaspersky Antidrone. Обновленным решением уже заинтересовались представители объектов транспортной и промышленной инфраструктуры, а также организаторы крупных мероприятий как в России, так и за рубежом".