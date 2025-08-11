В «Бауманке» разработали анализаторы кода для отечественной робототехники в промышленности
Сотрудники кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана запустили масштабную программу тестирования российских статических анализаторов исходного кода. Проект проходит при поддержке ФСТЭК России и направлен на повышение качества и безопасности именно отечественного программного обеспечения.
В испытаниях участвуют ведущие IT-компании и научные организации. Оценку результатов проводят опытные эксперты из АО «Лаборатория Касперского» и других профильных структур. Программа рассчитана на три месяца и включает проверку инструментов на реальных проектах, а также перекрестный анализ полученных результатов.
Вместе с этим Минпромторг России утвердил выделение более 1 млрд рублей на развитие промышленной робототехники. В рамках грантового конкурса средства получат учреждения из Нижнего Новгорода, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. В том числе и «Бауманка»! Финансирование, которое начнут выплачивать уже в этом году, пойдет на разработку и внедрение робототехнических комплексов, подготовку специалистов и поддержку новых производственных технологических инициатив.
