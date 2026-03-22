3 дня назад
МГТУ начал контрактный запуск производства фотонных интегральных схем

Команда кластера Квантум Парк МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА» объявляет о старте приема заявок на первый контрактный запуск производства фотонных интегральных схем в формате MPW (Multi Project Wafer) — c разделением площади пластин между различными заказчиками.

Первой доступной технологической платформой станет техпроцесс на основе нитрида кремния (SiN), обеспечивающий сверхнизкие потери полезного сигнала в фотонных чипах — до 0,05 дБ/см, что соответствует уровню ведущих мировых исследовательских и производственных центров.

Заказы на производство фотонных интегральных схем могут разместить ведущие научные группы РАН, университетов, индустриальных компаний и стартапов в области интегральной фотоники. Научную экспертизу пилотного запуска обеспечивает Российская академия наук.

Пилотный запуск будет полностью профинансирован МГТУ им. Н.Э. Баумана за счет собственных средств. Разработка техпроцесса и его адаптация для контрактного производства выполнены в рамках стратегического технологического проекта «Экзафлопсные гибридные вычисления (Bauman DeepTech)» программы «Приоритет 2030» Министерства науки и высшего образования РФ.

Интерес к фотонным интегральным схемам (ФИС) в мире бурно растет. По прогнозам многих мировых экспертов, интегральная фотоника сегодня может сыграть ключевую роль в формировании инфраструктуры будущих систем искусственного интеллекта, глобальной связи, гибридных и квантовых вычислений, сенсорики и транспорта. Производство фотонных интегральных схем в Квантум Парке направлено на создание доступной инфраструктуры для российских разработчиков. Оно позволяет объединять несколько проектов на одной кремниевой пластине или подложке, что снижает конечную стоимость изготовления для заказчиков. Университеты, научные центры и высокотехнологичные компании получают возможность разрабатывать и тестировать свои решения без необходимости запуска собственных производственных линий.

Впервые в России: серийное контрактное изготовление фотонных чипов

Разработанный специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» технологический маршрут ориентирован на создание фотонных интегральных схем с предельно низкими оптическими потерями и возможностью термооптической модуляции сигнала. Каждый изготовленный кристалл содержит тестовые дорожки стандартных элементов, на которых будут проведены оптические измерения стандартизированных функциональных элементов ФИС и предоставлены заказчикам.

В пилотном запуске будут изготовлены фотонные интегральные схемы на основе волноводов из нитрида кремния (толщина волноводного слоя SiN 220 нм) c минимальным размером элементов 70 нм и минимальными зазорами 200 нм. Минимальная доступная площадь кристалла 55 мм2, в случае необходимости площадь может быть увеличена. В ходе пилотного запуска для внешних заказчиков будет выделено до 100 кристаллов с индивидуальными топологиями (формат: .GDS), что обеспечит максимальный охват российских разработчиков. В основе пакета для проектирования технологии (Process Design Kit, PDK) заложена спроектированная и апробированная командой фотоники ЭКБ ФИС кластера Квантум Парк (для длины волны 1550 нм):

одномодовые волноводы — потери менее 0,1 дБ/см (типовые 0,05 дБ/см); дифракционные решётки для ввода излучения — гарантированные потери менее 6 дБ (типовые до 4,5 дБ), полоса пропускания 30 нм; элементы ввода излучения в торец кристалла ФИС — потери менее 3 дБ (типовые до 0,6 дБ); кольцевые микрорезонаторы — внутренняя добротность более 1 млн (типовые до 5 млн); Y-делители — потери менее 1,5 дБ (типовые менее 0,7 дБ); сонаправленные делители 50:50 — потери менее 0,5 дБ (типовые менее 0,2 дБ); термооптические модуляторы — частота более 10 кГц, площадь менее 0,002 мм2, энергопотребление 200 мВт.

При выявлении совместных научных интересов команда Квантум Парка может обеспечить полную экспертную поддержку Заказчикам на всех этапах взаимодействия: от физического моделирования, разработки топологии устройств до их изготовления и характеризации. Заказчикам будут предоставлены правила проектирования элементов и ЭКБ ФИС.

Для исключения ошибок разработанные топологии будут проверены изготовителем в автоматическом режиме. Для наиболее перспективных проектов может быть осуществлена оптоэлектронная сборка изготовленных кристаллов. Сборка конечного устройства позволит применять его сразу же для решения индустриальных задач.

Области применения ФИС на нитриде кремния: квантовые и высокопроизводительные вычисления, индустриальная и биосенсорика, микрофлюидика, телекоммуникационные системы, твердотельные лидары, AR/VR и другие.

«Развитие отечественной фотоники — это не просто вопрос научной конкурентоспособности, это базис для создания элементной базы следующего поколения. Запустив серийное производство ФИС в 2024 году, мы сделали важный шаг от лабораторных прототипов к доступной промышленной кооперации с ведущими бигтехами России. Сегодня мы открываем эти возможности для научных команд. Мы создаем среду, где университеты и высокотехнологичный бизнес могут говорить на одном технологическом языке», — комментирует запуск Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Почти 10 лет мы шли к тому, чтобы российские разработчики могли создавать фотонные чипы мирового уровня „дома“. Сегодня наша технология соответствует мировым стандартам и параметрам R&D фабов LIGENTEC и LioniX International — лидеров мировой фотоники. Запуск производства ФИС в Квантум Парке снимает главный барьер — скорость цикла инновационных разработок в области интегральной фотоники. Мы открываем доступ к высокотехнологичной гонке для университетов, научных групп и стартапов», — отметил Илья Родионов, руководитель кластера Квантум Парк МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова». Информация взята с портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)

Источник: scientificrussia.ru

Комментарии 13

    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski22.03.26 14:13:10

    Не просто крутая, а потрясающая новость!!!
    Интегральная кремниевая фотоника это элементная база следующего поколения всей электроники — после того как закон Мура на наших глазах прекращает свое действие.

    Производствo фотонных интегральных схем в формате MPW c разделением площади пластин между различными заказчиками резко ускоряет прогресс в этой области — делая фотонные интегральные схемы доступными для достаточно широкого круга заказчиков, у которых есть свои новые идеи.

    По такой модели идет в мире развитие самых передовых разработок в области обычных интегральных схем и теперь она будет работать в стране для развития принципиально нового направления.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:16 22.03.26
    Аlex М Аlex М22.03.26 17:03:52

    Честно говоря не понимаю возможности ФИС, пригодны они для обычной двоичной логики с элементами памяти? Если да, насколько плотная эта логика и с какой частотой работает? Или это просто какие то компактные оптические схемы, что тоже само по себе не плохо

      Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski22.03.26 17:11:36

      Там по-моему в случае вычислений применяется аналоговый принцип работы, а не цифровой.
      Конечно, есть проблемы с точностью, но нпр. для ИИ и сейчас применяется вычисления с использованием 16-ти, восьми и даже четырех разрядов.

      Другая область для фотоники это передача данных и здесь можно передавать и цифровые данные с большой производительностью.
      Здесь фотоника применяется уже NVIDIA.

        Андрей Гаврилов Андрей Гаврилов23.03.26 07:45:09

        Вы ошибаетесь. Коллеги из Германии вон демонстрируют обычный с точки зрения компьютера графический ускоритель на оптике, — отключают вместо видеокарты NVIDIA, и гоняют в 3D-шутеры на них. Там вполне естественным образом обычная бинарная логика может реализовываться и в первую очередь реализовывается. А то что вы аналоговыми вычислениями оптики называете, является будущим. Термодинамические вычисления, модель Изинга. Оптика итак на порядок меньше энергопотребления на вычисление даёт, а переход к термодинамическим вычислениям ещё четыре порядка минимум подарит (хотя это не предел).

        • Нет аватара omap23.03.26 17:08:31

          ??? ссылку пожалуйста дайте, а то что-то с трудом верится. Кажется вы СИЛЬНО преувеличиваете результаты, продемонстрированные «коллегами из Германии».

          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski23.03.26 17:29:38

            Довелось разговоривать с одной группой коллег из Германии — там точно был аналоговый принцип работы, да и процессор явно экспериментальный с очень узким функционалом.

            • Нет аватара omap23.03.26 18:33:38
              да и процессор явно экспериментальный с очень узким функционалом


              Именно что оптический процессор вещь крайне специфическая и узкоспециализированная. И уж точно на нём нельзя

              и гоняют в 3D-шутеры на них


              поскольку логику — основу процессоров общего назначения — на оптических технологиях сделать крайне непросто если вообще возможно.

        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski23.03.26 17:25:36

          Если даже карту NVIDIA можно заменить на фотонный процессор, то совсем это не значит, что этот процессор использует цифровой принцип обработки информации. Не составляет труда сделать конверсию цифра-аналог-цифра.

          Аналоговый принцип проще реализовать в фотонных процессорах хотя вроде пытаются применять и цифровой.

          В настоящее время фотоника лучше всего подходит для применений связанных с обработкой изображений и передачи данных — часто в связке с обычной электроникой.
          И особенно там где критическим является потребление энергии.

          Фотоника применяется тоже в квантовых вычислителях, но пока это не ведущая технология.

      Андрей Гаврилов Андрей Гаврилов23.03.26 07:52:21

      Пригодны. Коллеги из Германии вон демонстрируют обычный с точки зрения компьютера графический ускоритель на оптике, — отключают вместо видеокарты NVIDIA, и гоняют в 3D-шутеры на них. Там вполне естественным образом обычная бинарная логика может реализовываться и в первую очередь реализовывается.

      Плотность элементов в самой схеме будет разумеется меньше (размеры должны быть сопоставимы с длиной волны), — а вот на уровне решения будет сравнимой. Хотя бы за счёт того что элементов на операцию там радикально меньше надо.

      И то что там размеры сопоставимы с длиной волны и делает ФИС одеждой всех «униженных и оскорблённых», — их можно делать на тех процессах которые практически любой стране доступны. А сейчас оптика способна электронику переклюнуть. Изменения произойдут когда Terafab развернётся и перейдёт на термодинамические вычисления на электронных интегральных схемах, — ну, электроника начнёт переплёвывать оптику (пока на оптических интегральных схемах не реализуют модель Изинга сравнимых с электроникой масштабах (по количеству параметров)).
      Но у оптики в любом случае очень прекрасное будущее.
      Я тут скорее удивлён что в РФ так быстро появились возможности для продвижения в этом.
      Для РФ — это по сути самый быстрый способ обрести большие вычислительные мощности для искусственного интеллекта: наладить собственное производство оптических вычислений. По-хорошему вообще нужно создать содружество стран, не имеющих сейчас непосредственно доступа к передовым процессом для электроники, и из-за этого перешедших на оптику. Это по сути единственный способ не отстать

        Аlex М Аlex М23.03.26 15:36:27

        А память? Банально D-триггер? Читал, пишут что есть такое, значит и любая другая логика возможна. Неужели для этой технологии можно писать на обычном Verilog???

        И то что там размеры сопоставимы с длиной волны и делает ФИС одеждой всех «униженных и оскорблённых», — их можно делать на тех процессах которые практически любой стране доступны

        В смысле надеждой, опечатка? Так то да, 350/130 нанометров окажутся не барахлом, а технологией «что надо»

  • Нет аватара alexm24.03.26 11:52:35

    Интересно, но в декабре 2024 года уже была информация:
    Как стало известно CNews, в России разработали и изготовили фотонные интегральные схемы (ФИС). Одна из них создана на основе топологических норм 90 нанометров «Микроном», другая с топологией 350 нанометров выпущена НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова. Это следует из презентации развития Национального центра физики и математики (НЦФМ), с которой ознакомился CNews.
    Вместе с тем в стране ведутся исследования для разработки фотонного сопроцессора на принципах интегральной фотоники (НИФТИ ННГУ, МФТИ, НИИИС им. Седакова, «Микрон» и ИФМ РАН).
    Эти разработки необходимы для создания гибридной электронно-фотонной вычислительной системы (ФВМ), которая была представлена НЦФМ.
    Ожидается, что система достигнет производительности до 1 зеттафлопс или 1021 операций с плавающей запятой в секунду.

    И ещё: Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — ООО «Московский центр фотоники» (ОЭЗ «Технополис», Зеленоград) ввело в строй комплекс по выпуску фотонных интегральных схем (ФИС) проектной мощностью до 2 тыс. производственных пластин в год и до 500 тыс. фотонных чипов в зависимости от топологии и функционального назначения, сообщил Минпромторг РФ.

    «Данные параметры позволяют обеспечить как выпуск опытно-промышленных серий, так и масштабируемое серийное производство на уровне, достаточном для удовлетворения потребностей ключевых отраслей российской экономики», — говорится в сообщении ведомства.

    На церемонии запуска новой линии присутствовали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и мэр Москвы Сергей Собянин.

    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski24.03.26 14:22:02

      Помню про эту новость    
      Но там подробностей про разработку не было. Может у Вас есть?

      Вообще не так много информации про внутреннее устройство фотонных вычислителей и их функционал. Не известно здесь как получены здесь показатели
      производительности.

      Кстати производительность зетафлопс это 10^21 операции
      в секунду — а не просто 1021    
      Один триллиард как-будьто    

      • Нет аватара alexm24.03.26 14:56:04
        ООО «Московский центр фотоники"


        Да, информации, кроме общих слов пока нет. но можно здесь посмотреть интересные фото с завода
        https://tehnoom.../archives/22515
        и ещё: Центр сможет выпускать до 500 тысяч изделий в год. Первые шесть месяцев предприятие будет работать в тестовом режиме — за это время специалисты донастроят сложный производственный маршрут, включающий более 250 операций. Перевести центр в промышленную эксплуатацию планируется с 1 июня 2026 года.
        Площадь предприятия — 26,7 тысячи квадратных метров.
        Около 15 процентов площади здания (четыре тысячи квадратных метров) занимают помещения особо высокого класса чистоты ISO 5 и ISO 6, соответствующие международным стандартам
        В Московском центре фотоники внедрена первая в мире технология, обеспечивающая монолитную интеграцию базовых элементов фотонной интегральной схемы, нагревателя для ускорения операций и лазера на единой подложке.
        https://www.mos...hemes/13795050/

