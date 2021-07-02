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Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000мм- изготовлен для Росатома

Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000мм- изготовлен для Росатома

Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000ммСпециальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000мм © www.russtanko-rzn.ru

Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000ммСпециальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000мм © www.russtanko-rzn.ru

Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000ммСпециальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000мм © www.russtanko-rzn.ru

Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000ммСпециальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000мм © www.russtanko-rzn.ru

Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000ммСпециальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000мм © www.russtanko-rzn.ru

Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.

Особенности конструкции:

  • жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки
  • две призматические направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности
  • точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте
  • коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи, имеет две электромагнитные муфты дистанционного переключения передач без остановки станка
  • все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы
  • ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке

Техническая характеристика станка РТ817

значение

Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной, мм

1370

Наибольший диаметр детали, обрабатываемой над станиной, мм

1140

Наибольший диаметр детали, устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом, мм

1100

Наибольший диаметр детали, устанавливаемой в выемке станины, мм

1800

Длина выемки от торца патрона, мм

390

Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм

8000

Наибольший вес обрабатываемой детали, кг

8000, 10000

Количество ступеней частот вращения шпинделя

22

Пределы частот вращения, об/мин

5 ÷ 500

Величина продольных подач, мм/об

0,06 ÷ 2,42

Величина поперечных подач, мм/об

0,022 ÷ 0,88

Величина подач резцевых салазок, мм/об

0,022 ÷ 0,88

Величина шагов нарезания метрических резьб, мм

1 ÷ 96

Величина шагов нарезания дюймовых резьб, число ниток на 1дюйм

24 ÷ 0,25

Величина шагов нарезания модульных резьб, модуль

0,5 ÷ 24

Величина шагов нарезания питчевых резьб, питч

96 ÷ 1

Мощность привода главного движения, кВт

22 или 30 с повышенным пусковым моментом

Источник: https://www.russtanko-rzn.ru/news/2...stanok-s-chpu-mod-rt817-rmtc-8000mm

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Специальный токарный станок с ЧПУ мод. РТ817 РМЦ 8000мм, РТ817, станокРТ817, 817Ф3, станки, тяжелые станки
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    02.07.2108:15:29

    Я один из текста не понял, на каком предприятии изготовлен станок?

    Благо хоть в ссылке rzn есть.

    Ну что за подача новости?

    #1235299
  • Нет аватара Сергей К.
    02.07.2108:57:48

    Глядя на весь этот бардак, становится немного страшно за Росатом. Фотографии больше напоминают апокалиптические сцены какого-то заброшенного завода из двадцатого столетия.

    #1235305
    • Нет аватара elron
      02.07.2110:59:35

      не пугайтесь за Росатом. это завод собравший станок. причём не факт что фото обязательно про станок из новости.

      #1235315
      • alex4spb alex4spb
        02.07.2111:56:19

        и что-то я не вижу «шкаф» с ЧПУ и пультом    

        зато на суппорте наличествуют маховики с рукоятками.

        Отредактировано: alex4spb~12:01 02.07.21
        #1235323
        • alex4spb alex4spb
          02.07.2113:29:13

          добавлю дёгтю.

          согласно WHOIS.RU сайт зарегистрирован на частное лицо, не верифицирован.

          хостится в Германии.

          #1235332
        • TDRuSStankoSbyt TDRuSStankoSbyt
          02.07.2113:59:47

          станок универсальный не с ЧПУ

          #1235337
          • alex4spb alex4spb
            02.07.2114:16:02

            станок универсальный не с ЧПУ
            ну и зачем тогда чепуху в статье писать?

            #1235339
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