Компания «ВестМедГрупп» начала выпуск баллонных редукторов для экстренного подключения пациентов

Редуктор баллонный кислородный CADUCEUS БКО-50 с быстроразъемным клапаном © westmedgroup.ru

Компания «ВестМедГрупп», резидент особой экономической зоны «Дубна», разработала баллонный кислородный редуктор CADUCEUS БКО-50, оснащенный быстроразъемным соединением стандарта DIN 13260-2. Газовые редукторы CADUCEUS позволяют подключать пациентов к ИВЛ при отсутствии системы централизованного медицинского газоснабжения.

Благодаря этим устройствам пациентов можно подключать к аппаратам ИВЛ там, где отсутствует система централизованного медицинского газоснабжения, например, при возникновении чрезвычайных ситуаций и отсутствии поблизости медицинского учреждения, в спасательных транспортных средствах, а также в стационарах при проведении экстренных мероприятий по спасению жизни. При подключении аппарата искусственной вентиляции легких к кислородному баллону через редуктор CADUCEUS БКО-50, давление газа на выходе из регулятора сбрасывается до рабочих значений, а заданные параметры давления поддерживаются на стабильном уровне, обеспечивая надежную и непрерывную подачу кислорода потребителю.

Точность в работе редукторов достигается благодаря многокоординатному принципу механической обработки деталей на производственных линиях компании «ВестМедГрупп», оснащённых автоматическими аппаратами различного назначения. Благодаря этому методу обеспечивается полное соответствие готового изделия заданным параметрам, элементы конструкции имеют надежное соединение и защищают устройство от повреждений и проникновения инородных частиц.

Газовые регуляторы CADUCEUS БКО-50 изготавливаются из надежного и прочного сплава металлов — латуни, что обеспечивает повышенную износостойкость и долговечность. При надлежащем использовании и своевременном сервисном обслуживании срок службы устройств может достигать 50-ти лет. Ряд проведенных испытаний газовых кислородных редукторов CADUCEUS БКО-50 и длительное практическое опробование при решении различных задач позволяют гарантировать высокий уровень безопасности при эксплуатации с минимальными затратами на обслуживание.

Качественная продукция, гибкие условия сотрудничества, повышенные гарантийные сроки, предлагаемые производителем, и скорость поставки безусловно привлекают покупателей к продукции отечественного производства. В настоящее время баллонные регуляторы кислорода CADUCEUS БКО-50 активно поставляются прежде всего в учреждения здравоохранения России, где требуется оперативная кислородная поддержка пациентам с COVID-19.