Московская компания НПП «Доза» выпустила новый универсальный дозиметр-радиометр

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Научно-производственное предприятие «Доза» — ведущий производитель приборов и систем радиационного контроля в России и странах СНГ. Недавно компания выпустила новый универсальный дозиметр-радиометр с возможностью беспроводной работы с компьютером и блоками детектирования МКС-17Д «Зяблик».

Дозиметр-радиометр «Зяблик» предназначен для использования в качестве носимого средства измерения ионизирующих излучений с учетом спектра энергии гамма-излучения. Если говорить об особенностях, то можно отметить его многофункциональность, которая обеспечивается сменными блоками детектирования и использование радиоканала вместо традиционного кабеля для коммуникации с ними. Блоки детектирования измеряют различные виды излучений, преобразуют измеренную величину в цифровой код и передают этот код в пульт по радиоканалу или непосредственно на персональный компьютер.

Такая конструктивная особенность позволяет быстро менять конфигурацию прибора для удобства работы в поисковом режиме. Можно снять блок детектирования, прикрепить на штангу, которая идет в комплекте, — никаких проводов, вся передача информации осуществляется по беспроводному интерфейсу. Благодаря такой конструкции дозиметр-радиометр «Зяблик» может использоваться в двух вариантах:

1. Держатель с закрепленным на нем блоком детектирования с установленным аккумуляторным модулем и пультом.

2. Держатель с блоком детектирования, закрепленным на конце штанги. Пульт может быть закреплен на противоположном конце штанги или находиться в руках оператора. Также предусмотрена возможность держать пульт за прикрепленную на нем ручку.

Использование прибора в поисковом режиме © www.doza.ru

Связь самого пульта с компьютером тоже беспроводная. Конечно, бывают условия, когда нельзя пользоваться беспроводной связью, но в этом случае всегда можно подключить кабель и осуществлять передачу данных по интерфейсу RS-485.

Возможность выбора: передача информации от блока детектирования к пульту по радиоканалу или через USB-кабель © www.doza.ru

Все элементы свободно и без усилий собираются вместе и разъединяются — без использования ключей и отверток. «Зяблик» очень удобно держать, он имеет удобную ручку и штангу, отлично сбалансирован, можно работать одной рукой.

© www.doza.ru

Еще одной особенностью нового прибора является встроенный GPS-модуль, который позволяет сохранять в памяти информацию об измерениях с привязкой к географическим координатам. В комплекте к прибору идет приложение, считывающее архив и отображающее информацию на онлайн картах.

Данные измерений с географическими координатами, датой и временем измерения сохраняются в энергонезависимой памяти пульта.

Пульт обеспечивает отображение информации об измерениях в следующих режимах:

основной режим;

краткий режим;

индикация накопленной дозы;

режим «поиск»;

отображение спектра.

© www.doza.ru

Конструктивные особенности «Зяблика» позволяют использовать его в самых разных целях. С его помощью можно обнаруживать загрязненности поверхностей гамма-активными веществами и выполнять оперативный контроль радиационной обстановки на рабочих местах на предприятиях, использующих радиационные источники, осуществлять поиск и локализацию источников ионизирующего излучения, проводить контроль радиационного загрязнения металлолома, радиационно-экологические исследования на участках строительства, досмотр автотранспортных средств и грузов в службах таможенного контроля. Сфера применения очень широка. «Зяблик» отлично справится со всеми этими задачами, так как очень быстро проводит измерения и удобен в применении.

Высокая чувствительность сцинтилляционного детектора прибора позволяет существенно сократить время измерения. Чем выше чувствительность, тем больше квантов излучения мы можем зарегистрировать в единицу времени, что особенно важно при малых уровнях излучения. Таким образом, новый дозиметр позволяет значительно быстрее получить необходимый результат. Также к преимуществам можно отнести удобный эргономичный дизайн, беспроводной модуль, через который происходит связь с блоками детектирования, Li-Po аккумулятор с возможностью быстрой зарядки и яркий, контрастный дисплей с графическим интерфейсом. И, конечно, надежность и долговечность. «Зяблик» устойчив к разным внешним воздействиям — механическим, температурным, электромагнитным и при правильной эксплуатации способен работать многие годы.

© www.doza.ru