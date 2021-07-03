На заводе «Меркатор Калуга» началось строительство второй очереди завода

© merkatorgroup.ru

Торжественный старт строительства был дан 28 мая.

По плану, после ввода в работу второй очереди, «Меркатор Калуга» ежегодно будет выпускать дополнительно до 1000 единиц дорожно-коммунальной спецтехники. Расширение завода даст региону дополнительные 100 рабочих мест.

Инвестиции в строительство второй очереди составят 500 млн рублей.

В новых цехах будут производить подметально-вакуумные установки, дорожные машины пылесосы и поливо-моечные машины, современные мусоровозы и различное навесное оборудование.