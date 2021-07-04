В Ставрополе открыт новый детский сад

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В краевой столице открыл свои двери новый детский сад (на улице Пригородной, 227). Его строительство велось в рамках нацпроекта «Демография».

Дошкольное учреждение рассчитано на 300 мест, 124 из них — ясельные. Общая площадь — свыше 4 тысяч квадратных метров. Отдельно имеется здание контрольно-пропускного пункта. В здании есть большие физкультурный и музыкальный залы.

Сад рассчитан на 13 групп воспитанников, для каждой из них предусмотрены отдельные секции с игровыми комнатами, буфетами и спальнями. Работать с дошколятами будут 30 педагогов. Прилегающую к саду территорию озеленили и благоустроили для детских площадок.

© sk-news.ru

© sk-news.ru

© sk-news.ru

© sk-news.ru

Напомним, в 2021 году в Ставрополе в рамках нацпроекта «Демография» появится ещё один новый детский сад на улице Чапаева, 35. Он рассчитан на 160 ребят, из которых 80 — ясельного возраста. Кстати, в этом детском саду предусмотрен современный комфортный бассейн. В настоящее время продолжается устройство каркаса здания и инженерных сетей, ведётся кирпичная кладка наружных стен. Завершить строительство планируется в конце 2021 года.