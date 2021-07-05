Тренажер для новейшего ПЗРК «Верба» создали в России

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Современная тренажерная система для новейшего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» разработана в России. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по науке АО «Тренажерные системы» (компания — разработчик тренажера) Александр Скоркин."Компанией также разработан тренажер для подготовки операторов ПЗРК «Верба», — проинформировал Скоркин.

По его словам, для ПЗРК предыдущего поколения (в частности, семейства «Игла») также созданы тренажеры. «В этих тренажерах реализованы все характеристики боевых образцов. Есть заложенная база объектов поражения, которая может пополняться», — отметил Скоркин.

Как сообщили в «Тренажерных системах», обучение операторов ПЗРК отличается повышенной эффективностью. «Сочетание макетов, виртуальных объектов поражения и реальной среды позволяет максимально точно имитировать применение реального комплекса и психологически подготовить стрелков. Важной особенностью этих тренажеров является адаптация к условиям современного боя и их точное воспроизведение в виртуальной среде», — проинформировали в компании.

Один тренажер позволяет готовить до трех зенитчиков как в учебном классе, так и в полевых условиях, добавили в «Тренажерных системах».

«Верба» является наиболее современным российским ПЗРК.