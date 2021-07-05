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Армия и Флот

Тренажер для новейшего ПЗРК «Верба» создали в России

 © tass.ru

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Современная тренажерная система для новейшего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» разработана в России. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по науке АО «Тренажерные системы» (компания — разработчик тренажера) Александр Скоркин."Компанией также разработан тренажер для подготовки операторов ПЗРК «Верба», — проинформировал Скоркин.

По его словам, для ПЗРК предыдущего поколения (в частности, семейства «Игла») также созданы тренажеры. «В этих тренажерах реализованы все характеристики боевых образцов. Есть заложенная база объектов поражения, которая может пополняться», — отметил Скоркин.

Как сообщили в «Тренажерных системах», обучение операторов ПЗРК отличается повышенной эффективностью. «Сочетание макетов, виртуальных объектов поражения и реальной среды позволяет максимально точно имитировать применение реального комплекса и психологически подготовить стрелков. Важной особенностью этих тренажеров является адаптация к условиям современного боя и их точное воспроизведение в виртуальной среде», — проинформировали в компании.

Один тренажер позволяет готовить до трех зенитчиков как в учебном классе, так и в полевых условиях, добавили в «Тренажерных системах».

«Верба» является наиболее современным российским ПЗРК.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/11804637

Тренажёрная система, Верба, ПЗРК, Тренажерные системы, Минобороны
  • Александр Сенин Александр Сенин
    05.07.2117:10:46

    За счет таких тренажёров можно подготовить много специалистов и при этом не затратив боеприпасы. Боеспособность армии повыситься не затратив больших денег! Отличное решение!   

    #1235525
  • Нет аватара vlad_i_slav
    05.07.2121:33:05

    Автор заметки, проверяйте то, что печатается!

    Не могли принять на вооружение ПЗРК без тренажера!

    Сейчас могли только усовершенствовать что-то. Но так называть заметку всё-равно не правильно по отношению к читателям.

    Вот вам заметка от 06 сентября 2016 года:

    Hа форуме «Армия-2016» впервые демонстрируется тренажер российского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) последнего поколения «Верба», принятого на вооружение в 2015 г. Изделие предназначено для использования в условиях как учебных заведений, так и полевых городков ПВО и на неподготовленной местности и может эксплуатироваться при любой погоде. Об этом Show Observer рассказали в компании-производителе «Тренажерные системы».

    Взято отсюда

    Отредактировано: vlad_i_slav~21:33 05.07.21
    #1235540
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