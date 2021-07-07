МС-21-310 перелетел в Жуковский после покраски в Ульяновске

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7 июля 2021 г. опытный самолет МС-21-310 после покраски на предприятии «Спектр-Авиа» перелетел из Ульяновска в Жуковский.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова, летчика-испытателя 1-го класса Андрея Воропаева, инженера-испытателя Антона Кузнецова.

Василий Севастьянов сообщил, что самолет, оснащенный новейшими российскими двигателями ПД-14, хорошо показал себя в перелетах по маршрутам Иркутск — Ульяновск и Ульяновск — Жуковский.

На аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова самолет МС-21-310 продолжит полеты по программе летных испытаний.

Самолет МС-21-310 (бортовой номер 73055), разработанный ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех»), впервые поднялся в небо в декабре 2020 г. Лайнер планируется впервые представить широкой публике в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

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