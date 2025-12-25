MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 205
Bionysheva_Elena Авиация

Зачётный перелёт: МС-21 сдал «экзамен» на навигацию в полёте до Иркутска

© t.me

В рамках сертификационной программы российский среднемагистральный самолёт МС-21-310 успешно выполнил сложный навигационный перелёт по маршруту Жуковский — Иркутск и обратно.

В ходе испытаний одного из опытных образцов (борт 0012) специалисты проверили в реальных условиях полёта работу ключевых систем: инерциальной навигации на протяжённом разомкнутом маршруте и дальней коротковолновой связи. По итогам перелёта поставленные задачи были выполнены и получены положительные результаты.

© t.me

Одновременно на другом самолёте (борт 0013) продолжаются испытания по другой важной программе — проверка характеристик устойчивости и управляемости с установленными отечественными приводами системы управления. Эти испытания являются необходимым этапом для сертификации полностью российского оснащения лайнера.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт