Зачётный перелёт: МС-21 сдал «экзамен» на навигацию в полёте до Иркутска
В рамках сертификационной программы российский среднемагистральный самолёт МС-21-310 успешно выполнил сложный навигационный перелёт по маршруту Жуковский — Иркутск и обратно.
В ходе испытаний одного из опытных образцов (борт 0012) специалисты проверили в реальных условиях полёта работу ключевых систем: инерциальной навигации на протяжённом разомкнутом маршруте и дальней коротковолновой связи. По итогам перелёта поставленные задачи были выполнены и получены положительные результаты.
Одновременно на другом самолёте (борт 0013) продолжаются испытания по другой важной программе — проверка характеристик устойчивости и управляемости с установленными отечественными приводами системы управления. Эти испытания являются необходимым этапом для сертификации полностью российского оснащения лайнера.
