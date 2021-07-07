Система ПВО С-500 успешно прошла испытания с пуском ракет

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В настоящее время система прошла ряд испытаний с боевыми пусками по воздушным мишеням. Все испытания, которые успели провести, завершены успешно.

В Минобороны рассказали об уникальности зенитной ракетной системы С-500 «Прометей».

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует", — рассказал в интервью «Красной Звезде» начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Бабаков.

Бабаков добавил, что в настоящее время система прошла ряд испытаний с боевыми пусками по воздушным мишеням. Все испытания, которые успели провести, завершены успешно.

Он также сообщил, что на вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 «Витязь»

Напомним, что о скором завершении работы над новой системой ПВО С-500 в начале апреля объявили в концерне «Алмаз-Антей». А в декабре прошлого года замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в 2021-м планируется окончить испытания «Прометея» и принять его на вооружение.

Известно, что уникальный комплекс ПВО дальнего действия в перспективе станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны. С его помощью наши военные смогут решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве страны, но и в ближнем космосе. В частности, выполнять высотные перехваты гиперзвуковых ракет, беспилотников и вражеских боевых самолетов. Понятно, что такое мощное оружие с нетерпением ждут в войсках.

А вот как в свое время оценил наш перспективный комплекс ПВО-ПРО журнал The National Interest. Там написали: «Это оружие нового поколения предназначено для того, чтобы дополнить и без того мощную систему С-400, имеющуюся у Москвы, а также заменить противоракетную систему А-135». Издание указывало что С-500 «имеет не только беспрецедентные возможности по поражению на исключительно большой дальности высотных целей», но и может бороться с самолетами, созданными по технологии «стелс». Кстати, по данным американского журнала, на испытаниях ракета «Прометея» пролетела даже дальше, чем сообщалось ранее, — она поразила цель на дальности 553 километра.

Ранее Владимир Путин сообщал, что система С-500, а также межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» скоро уже будут поставлены на боевое дежурство.

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