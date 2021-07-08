В Челябинске открыли новый спортивный комплекс

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8 июля, состоялась церемония открытия нового спортивного комплекса «Динамо». Новый объект располагает универсальным игровым залом, современным стрелковым тиром, залом для единоборств и медико-восстановительным центром.

Спорткомплекс «Динамо» представляет собой четырехэтажное здание с тремя этажами в надземной части и одним подземным этажом. Здесь расположены универсальный игровой зал с 300 посадочными местами, зал для единоборств, помещения для общефизической подготовки с тяжелоатлетическими помостами, тренажерный зал, оздоровительный центр. Однако главная гордость объекта — современный стрелковый тир с четырьмя стрелковыми галереями с 19 направлениями стрельбы. Он расположен в подземном помещении, в котором установлены пулеулавливатели, специальная шумоизоляция, антирикошетное покрытие. Мишенные установки в тире позволяют менять дистанцию стрельбы с персонального пульта упражнения каждым стрелком индивидуально. Кроме того, тир оборудован телевизионной системой контроля результатов стрельбы с выводом изображения мишени как на монитор спортсмена, так и на общий монитор для зрителей.

© www.1obl.ru

© www.1obl.ru

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