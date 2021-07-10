ГК «Строчка» запустила в Екатеринбурге фабрику принтования тканей «Печка»

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Новая высокотехнологичная производственная фабрика принтования тканей «Печка» / Pechka с полным спектром технологий нанесения принтов на разные виды ткани запущена в Екатеринбурге.

Совокупный объем инвестиций в создание высокотехнологичной производственной фабрики принтования тканей «Печка» / Pechka составляет 42 млн. рублей. Новое производство позволить открыть дополнительно 41 рабочее место. Текущая производственная мощность фабрики составляют до 5 тыс изделий в сутки по таким технологиям как: сублимация, трансферная и цифровая печать в рулонах, шелкография, компьютерная вышивка, а также лазерная резка.

На новом производстве установлены самые современные в мире виды оборудования по принтованию различных видов тканей. Так, полуавтоматические машины позволяют делать трафаретную печать с очень высокой скоростью 500 — 2000 изделий в час со стабильным качеством, независимо от количества цветов дизайна. В шелкографии можно наносить рисунки с применением золотого, серебряного и бронзового красителя, печатать рельефные объемные изображения, использовать флуоресцентные краски. Самые современные технологии будут применены и в других видах печати, и в вышивке

Реализация проекта идет в рамках Соглашения между Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области и компанией «Чадолини», входящей в Группу Компаний «Строчка» — одну из крупнейших частных диверсифицированных производственных предприятий легкой промышленности в регионе.

Частная российская производственная группа компаний «Строчка», сфокусирована на развитии собственной производственной базы в отрасли легкой промышленности.

Первая компания группы была основана в 2007 году в Екатеринбурге. Сегодня Группа Компаний включает швейную фабрику «Строчка», цех нанесений принта любой сложности на ткани Pechka, бренд детской одежды «Чадолини», производство медицинских масок и СИЗ «Армамед».

Основные компетенции группы сосредоточены в технологиях обработки и принтования тканей, дизайне, разработке и производстве одежды любой сложности, включая корпоративную, защитную, детскую, медицинские и многоразовые маски для взрослых и детей и др. Одной из уникальных компетенций является производство спортивной одежды, которое начинается с разработки полноценной коллекции, пошива, тестирования образцов до выпуска полной партии. «Строчка» оснащена самым современным оборудованием, позволяющим работать со всеми высокотехнологичными тканями, использующимся в индустрии спорта."Строчка" - одна из самых крупных производственных баз Урала, что дает возможность компании предлагать заказчикам комплексные решения в оптимальные сроки.В числе клиентов такие компании как Национальный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia, госкорпорация «Росатом», организатор Formula 1 Sochi АНО «Росгонки», «Военторг», крупные торговые сети такие как «Галамарт» и др. Сегодня группа компаний «Строчка» является одним из самых быстрорастущих предприятий легкой промышленности Свердловской области.