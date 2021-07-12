«Технодинамика» оснастила сызранский филиал центра ВВС учебными средствами нового поколения

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Специалисты Центра научно-технических услуг «Динамика» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех установили технические средства обучения нового поколения в Сызранском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»). Обновленную учебную базу уже оценил заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, который посетил вуз накануне.

ЦНТУ «Динамика» завершил окончательную установку и ввел в эксплуатацию комплекс технических средств обучения нового поколения. Автоматизированные обучающие системы (АОС) для теоретической подготовки летного и инженерно-технического состава вертолета «Ансат-У» и летного состава вертолета Ми-8АМТШ дадут возможность осуществлять индивидуальную и групповую подготовку специалистов в автоматизированном режиме под руководством инструктора или самостоятельно. Также системы позволяют планировать учебный процесс, документировать результаты подготовки и ведение базы данных о результатах обучения, а также контролировать знания в автоматическом режиме. Всего ввели в работу четыре класса АОС.

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Кроме того, учебный центр оборудовали уникальным тренажерным комплексом для первоначального летного обучения, который обеспечит многоуровневую совместную начальную летную подготовку курсантов на различные типы вертолетов соосной и одновинтовой схем.

«Современные учебно-тренировочные комплексы позволяют существенно повысить эффективность освоения курсантами летной программы, осуществить подготовку летного состава к выполнению различных задач в воздухе, а также отработать действия экипажа в нештатных ситуациях», — отметил Юнус-Бек Евкуров.

По результатам выполненных работ генеральный директор Олег Максёнков и исполнительный директор — первый заместитель генерального директора «Динамики» Юрий Белицкий были награждены грамотами заместителя министра обороны РФ, генерал-лейтенанта Ю-Б. Евкурова за проявленную инициативу и оказанную помощь в развертывании автоматизированных обучающих систем в Сызранском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА».

«При разработке средств обучения нового поколения мы использовали перспективные технические решения и технологии. Так, проверенные математические модели движения летательных аппаратов, заложенные в тренажерах, позволяют достоверно имитировать реальный полет. А система визуализации с высоким качеством изображения максимально точно имитирует внешнее пространство, видимое летчиком в реальном полете. Все это позволит курсантам быстрее осваивать информацию и вырабатывать навыки, необходимые в профессии», — рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.