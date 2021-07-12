«Сибстекло» вывело на плановую мощность новую стеклопечь

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ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», г. Новосибирск) реализовало масштабный инвестиционный проект: новая стекловаренная печь, одна из крупнейших в отрасли, вышла на плановую мощность — 375 тонн стекломассы в сутки, в период эксплуатации данный показатель рассчитывают довести до 400 тонн.

Инвестиции в проект составили 1,5 млрд руб.

«Печь должна прослужить 12 лет, по оценке генерального директора ООО „Сибирское стекло“ Антона Мора, вложения окупятся в течение трех лет. Объемы с новой печи законтрактованы», — сообщает компания.

Производительность всех стеклокомплексов предприятия, как ожидается, увеличится на 30% — до 850 млн единиц стеклотары в год.

По данным пресс-службы РАТМ Холдинга, для сооружения печи закупили около 2 тыс. тонн огнеупоров; материалы и оборудование приобретали в Китае, России и Европе. Проектирование выполнила итальянская фирма Glass Service; техническое консультирование на всех этапах осуществляли эксперты из Великобритании, Германии, Чехии и Турции.

© ratm.ru

У печи высокий коэффициент полезного действия, в том числе, благодаря эффективной теплоизоляции дна и стен, а удельный расход энергоресурсов значительно снижен (на 25%), то есть, она экологична — мы минимизируем техногенную нагрузку на окружающую среду, — комментирует генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

Мы начнем изготавливать зеленую бутылку, которую за Уралом никто не производит, — добавил Мор.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, обеспечив заказчикам поставки стеклотары, выпущенной в Новосибирской области, «Сибстекло» даст стимул к увеличению розлива напитков в регионе и, как следствие, размеров налоговых отчислений в областной бюджет.